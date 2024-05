O Povo é História

Há 20 anos

2004. ÚLTIMAS

Teto de aeroporto cai e mata 5

Uma investigação judicial por homicídios e lesões involuntárias tentará esclarecer por que desabou ontem, o teto do mais novo terminal do principal aeroporto de Paris, causando pelo menos cinco mortos e efeitos similares aos de um terremoto. A abertura da investigação foi anunciada depois que o presidente Jacques Chirac expressou o seu pesar pelo acidente.

2004. FORTALEZA

Até 10 horas de espera no 7° DP

O caso do roubo de imagens do cemitério são João batista foi somente um, entre vários, que chegaram no 7º Distrito e se depararam com a greve dos delegados. A delegacia era a única que estava funcionando em Fortaleza. Durante a madrugada de sábado para domingo, o movimento só fez aumentar. Grande parte das ocorrências foi por roubo de carros.

Há 30 anos

1994. CIDADES

Ciclistas pedem mais espaço

Dezenove por cento dos empregados da indústria que mora na Zona Oeste de Fortaleza utilizam a bicicleta como meio de transporte, segundo pesquisa mais recente, realizada em 1980 pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte (Geipot). Apesar de a bicicleta já fazer parte do meio de transporte, há somente duas ciclovias na Capital.

1994. ESPORTES

CBF recebe testes psicológicos

A CBF terá acesso hoje ao resultado dos testes psicológicos feitos ontem pelo atacante Romário no Instituto de Ciências da Atividade Física da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, Zona Oeste do Rio. A incapacidade do atacante de suportar preparações mais rígidas pode ser administrada pela CBF, a exemplo do que aconteceu com o Barcelona, que permitiu as saídas.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Onda de atentados na Colômbia

Bogotá - Dois mortos e 11 feridos foi o saldo da onda de atentados com explosivos, registrada na noite de terça-feira em Bogotá, dirigida, principalmente, contra imóveis diplomáticos ou estabelecimentos comerciais norte-americanos. Durante seis horas, ocorreram seis explosões. A primeira foi registrada ao entardecer, em pleno centro da Capital, nas dependências.

1984. DESCOBERTA

Sepultura de 1.500 anos

Nova Iorque - Uma tumba maia, de 1.500 anos de antiguidade, em condições de conservação quase perfeitas, que contém pinturas, objetos diversos e o esqueleto de um homem envolto em uma mortalha, foi descoberta na selva de Petén, do Norte da Guatemala. A expedição Projeto Rio Azul é a primeira a descobrir uma tumba maia pintada desde a década de 1960.