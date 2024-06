O Povo é História

Há 20 anos

2004. FORTALEZA

Exame nas mãos dos acusados

A Polícia não tem mais dúvida. A vingança motivou a chacina em que sete pessoas foram mortas, na noite do último dia 25, na localidade de Antônio Pereira, município de Ibicuitinga, a 200 quilômetros de Fortaleza. Os exames residuográficos (parafina) feitos nas mãos de quatro dos seis acusados deu positivo. Apenas quatro foram trazidos ontem para o IC.

2004. TENSÃO

Termina rebelião em presídio

O subsecretário de Unidades Prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, coronel Francisco Spargolli, anunciou ontem à noite o fim da rebelião na Casa de Custódia de Benfica (Zona Norte do Rio de Janeiro), iniciada por volta das 7h de sábado. A rendição dos rebeldes foi negociada pelo pastor Marcos Pereira da Silva. Até as 21 horas ainda havia pelo menos 14 reféns.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Ferido em atentado o líder

Uma explosão no Sul da Nicarágua feriu o guerrilheiro anti-sandinista Eden Pastora, o "comandante Zero", e matou a jornalista norte-americana Linda Franzier e o cinegrafista costarriquenho Jorge Quirós. O atentado se deu no momento em que, na quarta-feira à noite, Pastora concedia entrevista coletiva, para anunciar o seu rompimento com a Aliança Revolucionária.

1984. POLÍTICA

Projeto para aborto livre é rejeitado

Brasília - Depois de mais de duas horas de debates, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou ontem, por 15 votos a três, projeto da deputada Cristina Tavares (PMDB/PE) que pretendia ampliar as possibilidades legais de realização do aborto. Por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, a proposição será arquivada.

Há 60 anos

1964. HORROR

O "Canada" de Auschwitz

Existiam, no campo de Auschwitz, trinta barracas que, na giria do campo, eram chamadas "le Canada"; a designação acaba se tornando oficial. Estavam acumulados os bens que os deportados tinham trazido com êles; quer dizer, na maioria dos casos, seus mais preciosos haveres. Bens eram separados por equipes de detidos, e depois utilizados pelo Estado nazista.

1964. ESPORTES

Usina fez o ferroviário "penar"

Encerrando o primeiro turno do Campeonato Cearense de Futebol, defrontaram-se, ontem à tarde, no Estádio Presidente Vargas, as equipes do Ferroviário e do Usina Ceará. O jôgo foi vencido pelo time de Otávio Bonfim, por 2x1, transformando em excelente vitória um placar que chegou a ser-lhe adverso. O time não se ajeita mesmo não. E o Ferroviário "penou" novamente…