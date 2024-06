Dia D - NormandiaA invasão!

Foto: ACERVO O POVO OITD_19440607aa01b - ACERVO O POVO - BATALHA DA NORMANDIA

6 de junho de 1944

Eisenhower anunciou

LONDRES, 6 - Reuters - Acaba de ser oficialmente anunciada a invasão da Europa pelas forças aliadas. O general Eisenhower, comandante em chefe das forças anglo-americanas, divulgou a sensacional noticia, afirmando que a tropas aliadas desembarcaram em território francês.

Tanks em luta! - Novos desembarques no Sena e na Normandia

LONDRES, 6 - Reuters - O general Charles De Gaulle dirigiu uma vibrante patriótica mensagem aos franceses, declarando que começara a suprema batalha pela libertação da França. O chefe dos franceses combatentes pediu aos patriotas e guerrilheiros a mais estrita obediência ás ordens do comando aliado. O general acrescentou que a retaguarda dos franceses devia coordenar-se da melhor maneira possível e procurar lançar o inimigo fora de ação sem combate.

7 de junho de 1944

Iniciada pela manhã de hoje a batalha da Normandia

ESTOCOLMO, 7 - Reuters - Começou ás primeiras horas de hoje a batalha da Normandia - acaba de declarar um porta-voz alemão, citado pela "Transocean".

Analise da situação

Q.G SUPREMO DA GRÃ-BRETANHA, 7 - Reuters - Apoiando a segunda frente, os aviões aliados fizeram mais de 13 mil saidas do amanhecer de ontem para a invasão se apresenta melhor na manhã de hoje. O tempo para a invasão se apresenta melhor na manhã de hoje. Nuvens altas estão auxiliando o apoio aéreo ás operações de terra.

Não houve baixas no pessoal naval norte-americano, tendo algumas pequenas embarcações encalhado. Em algumas praias do norte da França está se lutando com intensidade. Continuaram os desembarques aliados, sob a proteção de potente cobertura aérea e naval. Varias posições inimigas ao longo da muralha do Atlantico, no trecho invadido, não puderam agir convenientemente, porque as operações de desembarque foram feitas fôra do raio de ação de seu tiro.

Por outra parte fracassaram completamente as atividades das diversas defesas nazistas do litoral, nos momentos preliminares da invasão. Os ataques aéreos contra as posições inimigas ao longo da costa francesa prosseguem e paulatinamente elas vão sendo eliminadas ou silenciadas com a fuga das suas guarnições para o interior do pais. O sentimento dominante hoje no Q.. Supremo era equilibrado. Nem pessimismo nem otimismo demasiado, após o exame do estado atual da segunda frente aberta pelos aliados. Os aliados dominam absolutamente o ar e o mar. O exame circunspecto da situação, segundo os comentaristas militares autorizados, é de que a primeira linha germanica de defesas, na costa setentrional da França proxima ás praias, ficou rompida desde ontem.

Alem das 13 mil saidas efetuadas pelos aviões aliados em apoio ás forças de terra, de ontem para hoje, o Ministerio do Ar anunciou esta manhã que bombardeiros da RAF atacaram Ludwig e Geshawen e semiaram minas sobre as aguas inimigas, alem de terem estado tambem sobre varios pontos do territorio ocupado. Do Havre a Cherburgo, numa dimensão de mais de 600 milhas quadradas, manteve a aviação aliada uma gigantesca proteção, voando constantemente sobre essa zona, pelo menos 200 aparelhos, em todos os momentos.

7 de junho de 1944

Estabelecidas várias cabeças de ponte

ESTOCOLMO, 7 - Reuters - Um comunicado do alto comando alemão declara textualmente que as tropas aliadas conseguiram estabelecer varias "cabeças de ponte", apesar de sofrerem pesadas baixas.

Violentas batalhas

O comunicado alemão de hoje informa que diversas cabeças de ponte aliadas foram estabelecidas em ambos os lados da embocadura do Orne e ao norte de Carentan, onde está se travando violenta batalha contra importantes forças inimigas.

Couraçados em ação

Os super-couraçados "Rodney" e "Nelson" britanicos e "Nevada", norte-americano, estão tomando parte na invasão - declarou hoje a D.N.B. Informa a referida agencia que os aliados estão atualmente com uma cabeça de ponte 34 quilometros de extensão e 1 de profundidade. Acrescenta que a cabeça de ponte aliada está entre a outra margem do rio Orne e a região situada a oeste do mesmo. "As operações de desembarque inimigo na costa norte da Normandia, entre o Havre e Cherburgo, foram apoiadas por numerosas forças navais durante todo o dia" - revela ainda a D.N.B., citando um comunicado alemão de hoje, adiantando que o inimigo estabeleceu um ponto de apoio em terra, em varios lugares.

9 de junho de 1944

Amplia-se a "cabeça de ponte" aliada nas praias da Normandia

LONDRES, 9 - Reuters - Noticia do Supremo Quartel General Aliado informa que a cabeça de ponte estabelecida na praia da Normandia está aumentando, sem nenhuma pausa. Os cruzadores e destroyers norte-americanos continuam a prestar ativo apoio ás forças aliadas e os desembarques de reforços e suprimentos continuam com celeridade nas praias, que se apresentam em excelentes condições de acessibilidade.

12 de junho de 1944

Sete mil aviões aliados apoiam os exércitos de Montgomery na Normandia

A BORDO DE UM CRUZADOR FRENTE A COSTA DA NORMANDIA, 12 - Reuters - O almirante Bertram Ramsay, chefe naval supremo aliado, e o marechal do Ar, Artur Tedder, visitaram a "cabeça de praia" aliada da Normandia. Essa foi a segunda visita do almirante Ramsay desde o inicio da invasão e a primeira do marechal Tedder. Não houve protocolo. Os dois chefes aliados subiram á praia num caminhão anfibio, dos chamados "Pato".