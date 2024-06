O Povo é História

Há 20 anos

2004. CEARÁ

Decreto protege falésias de Beberibe

O Monumento Natural das Falésias de Beberibe, município do litoral Leste, a 81 quilômetros da Capital, é a mais nova unidade de conservação estadual. A área, de quase 32 hectares ou sete quilômetros de extensão, vai do Morro Branco até a Praia das Fontes, e passa a ser de proteção integral, as únicas atividades permitidas .

2004. FORTALEZA

Sistema gera debate

Enquanto estudantes entraram em confronto com policiais e guardas municipais em frente à sede da Prefeitura de Fortaleza, na Vila União, na manhã da última quinta-feira, em um protesto contra o Passecard, a bilhetagem eletrônica era o tema de um debate promovido pelo O POVO envolvendo seguimentos do transporte público local e o gestor municipal do serviço.

Há 30 anos

1994. GUERRA

Começava a Batalha da Normandia

Há 50 anos, na noite de 6 de junho de 1944, 156.000 soldados aliados desembarcaram em território francês, em cinco cabeça-de-ponte, numa frente de 80 Km nas praias da Normandia. Começa a Batalha da Normandia. Três meses depois, após intensos combates, a região estaria livre e devastada. Mais de 2 milhões de homens participaram desta batalha, que teve 209.672 baixas.

1994. INTERNACIONAL

Mortes na Indonésia sobem para 173

Depois de algumas controversias, as autoridades confirmaram a morte de 173 pessoas em consequência do maremoto ocorrido na madrugada de sexta-feira na costa de Java, na Indonésia. Um tremor de terra de alta intensidade levantou enormes ondas que atingiram aldeias litorâneas habitadas principalmente por pescadores. Mais de 400 pessoas ficaram feridas.

Há 40 anos

1984. POLÍTICA

Muçulmanos param no Líbano

Beirute - A comunidade muçulmana libanesa fez ontem uma greve de 24 horas, de protesto contra a continuada ocupação israelense no Sul do País enquanto facções milicianas rivais voltaram a torpedear os esforços do Gabinete de coalizão nacional, de reunificar a cidade. Duelos de artilharia à noite de domingo na Capital causaram a morte de três civis e 11 feridos.

1984. MUNDO

Irã volta a ameaçar

Teerã, Tóquio - O Irã desencadeará "enérgicas represálias" pelo ataques iraquiano a dois turcos, que se dirigiam domingo no terminal da Ilha de Kharg-afirmou ontem em Teerã o presidente Ali Khamenei, ao receber o Presidente da Assembléia Nacional argelina, Rabas Bitata. O Presidente da Argélia, Chadl Benjedid, enviou ao Irã uma mensagem através de Bitat.