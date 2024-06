O Povo é História

Há 40 anos

1984. ECONOMIA

A extinção do centavo

Brasília - Em regime de urgência, a Câmara dos Deputados vota amanhã a extinção do centavo no sistema monetário nacional, atendendo proposta do poder executivo, baseada em resolução do Conselho Monetário Nacional, de dezembro do ano passado. Com isso serão eliminadas de circulação as atuais moedas de Cr$ 0,01, 0,10, 0,20 e 0,50.

1984. FORTALEZA

Arquidiocese faz 130 anos

Ainda vigorava o regime do padroado, de sorte que coube à Assembléia Geral criar a Diocese do Ceará, mediante uma lei de 10 de agosto de 1853. No ano seguinte, exatamente a 6 de junho, o Papa Pio IX promoveu a ereção canônica da nossa Diocese, pela Bula "Pro Animarum Salute". Diante deste fato, o Ceará se desvinculou da Diocese de Olinda.

Há 60 anos

DESTAQUE

Dessalinização da água do mar

WASHINGTON - FP - Os Estados Unidos e Israel chegaram a um acôrdo de cooperação nuclear para a realização de um projeto de dessalinização da água do mar, informam fontes diplomáticas de Israel. O acôrdo foi negociado durante a visita oficial de Levi Escot efetuou a Washington. O acôrdo prevê a entrega, dentro em breve, pelos Estados Unidos, de um reator nuclear.

1964. ESPORTES

Ceará e Fluminense

Trazendo como apresentação em sua homenagem o titulo de campeão baiano da temporada passada, deverá chegar hoje a Fortaleza a delegação do Fluminense, de Feira de Santana, Bahia, para participar do Torneio do Cinquentenário do Ceará Sporting. Os visitantes serão recepcionados no aeroporto Pinto Martins por dirigentes do Ceará Sporting.

Há 80 anos

1944. GUERRA

A invasão na Costa Norte da França

LONDRES, 6 - Reuters - "Os olhos do mundo estão fixos em vós. As esperanças e as preces de todos os povos do mundo amantes da liberdade marcham convosco" - eis a passagem da proclamação do general Eisenhower destinada a cada soldado que desembarcou na Europa. A noticia foi transmitida com antecedência de cerca de 30 minutos para o mundo todo pela "Reuters".

1944. MUNDO

China apressará o fim da guerra

RIO - O mais "up-to-date" problema do momento, na estrategia das nações unidas contra o Eixo, consiste no seguinte: atacar a Alemanha, para só depois cuidar do inimigo nipônico? A iminência da invasão da Europa, e as operações que vêm se desenvolvendo no Pacifico, mostram o gigantesco da terrivel luta que é preciso levar determinadamente á frente, para a completa vitória.