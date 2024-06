O Povo é História

Há 25 anos

1999. FORTALEZA

Médicos escolhem quem vão salvar

A superlotação nos hospitais públicos de Fortaleza está obrigando os médicos a priorizarem os casos mais graves. Tornaram-se comuns, nas unidades de referência, a medicação de doentes nos corredores que viraram enfermarias para suprir a falta de leitos. Nas UTIs, os que estão mais graves e têm mais possibilidade de recuperação conseguem vaga.

1999. CIDADES

Proibição de baile funk

Semana passada, a equipe superdance anunciou a realização de um baile funk sábado no Menfis Club, no bairro de Antônio Bezerra. Os organizadores pretendiam seguir a determinação de não tocar funk. No último dia 21 de maio portaria baixada pelo superintendente da Polícia Civil, Evandro Alves, proibiu os bailes funk em todo o Ceará. A tentativa acabou em fracasso.

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Arrancaram a mortalha

O aiatolá Ruhollah Khomeini, que morreu aos 86 anos, na madrugada de domingo, foi sepultado ontem no cemitério Baheshte Zahra, a 35 quilômetros ao Sul de Teerã, junto com as vítimas da Revolução Islâmica que o levou ao poder há dez anos e os milhares que morreram na guerra contra o Iraque. Fanáticos iranianos se aferraram ao corpo do aiatolá quando estava exposto.

1989. Nacional

Comunistas no repúdio à repressão

São Paulo - Apesar de suas divergências, o Partido Comunista Brasileiro (PC do B) e Partido Comunista Brasileiro (PCB), divulgaram ontem notas separadas repudiando a utilização de forças por parte do Exército chinês para reprimir os estudantes concentrados na Praça da Paz Celestial, em Pequim, provocando, segundo as estimativas, a morte de mil a sete mil manifestantes.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Retiram-se do Sul do Líbano

Beirute, Telavive - Numa tentativa de evitar novas incursões israelenses no Sul do Líbano, a Organização de Libertação da Palestina (OLP) e seus aliados muçulmanos esquerdistas começaram, ontem, retirar suas forças das cidades e aldeias da região. Todos os escritórios da Organização na cidade de Tiro serão fechados e os guerrilheiros "Evacuados das aldeias do Sul".

1979. CEARÁ

Pedágio para os motoristas

Os universitários de Fortaleza se reuniram ontem pela manhã no pátio interno do Curso de Comunicação Social e Biblioteconomia em apoio aos motoristas em greve. Os estudantes deslocaram-se em grupos para as principais avenidas da cidade a fim de cobrar pedágio de veículos particulares, cuja renda foi destinada às famílias dos motoristas presos pelo DOPS. Um total de Cr$ 5.400.00.