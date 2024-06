O Povo é História

Há 55 anos

1969. POLÍTICA

EUA retira 25 mil soldados do Vietnã

A primeira iniciativa do presidente Richard Nixon de evacuar tropas norte-americanas do Vietnã - 25 mil soldados, para começar - foi seguida por uma forte afirmação da solidariedade existente entre Washington e Saigon. A declaração de harmonia foi feita aos jornalistas, pelo próprio presidente Nguyen Van Thieu, imediatamente após a sua reunião com Nixon.

1969. CIDADES

Jornal tem que ter banca bonita

O Departamento da Vigilância da Prefeitura de Fortaleza (ex-Guarda Municipal) deu início, hoje, no que chama de "campanha de embelezamento da cidade", retirando do centro as bancas de jornais e revistas que "caem aos pedaços" e não têm estética. Sômente na manhã de hoje, foram recolhidos doze bancas velhas e levadas para o próprio depósito do Departamento.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Cuba x República Dominicana

Comenta-se nos circulos diplomáticos de Havana a possibilidade de ruptura das relações diplomáticas entre Cuba e a República Dominicana, depois do energico protesto feito pelo Ministério do Exterior, perante o encarregado de negócios da República Dominicana naquela capital, em virtude do atentado sofrido por dois diplomatas cubanos em Ciudad de Trujillo.

1959. ESPORTES

Jogador de futebol e salário minimo

A onda que vem assolando o futebol brasileiro, últimamente, nas questões referentes aos salários dos jogadores dos clubes cariocas, gerando sucessivos aumentos, com a valorização após a conquista da Copa do Mundo, e esplêndida atuação no sul-americano de Buenos Aires, assume aspectos de polêmica, dividindo-se as opiniões quanto a favor deste ou daquele.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

A ONU será Federação Mundial

Washington, 8 - (A.F.P) - Foi apresentando, ontem na Camara dos Representantes, um projeto visando a transformar a O.N.U. em Federação Mundial. Essa iniciativa já conseguiu até agora a aprovação de 1/5 dos membros daquela Casa. O projeto prevê um governo mundial, decidindo a respeito da legislação destinada a evitar qualquer agressão armada.

1949. FORTALEZA

Fortaleza terá um hospital infantil

Prosseguem em ritmo acelerado os trabalhos de preparação, em nosso Estado, da grande Campanha Nacional da Criança, cometimento de transcendental importancia para a vida nacional, de vez que tem por finalidade assegurar a redenção da criança brasileira. A familia cearense vem aguardando, com vivo interesse, o inicio da campanha entre nós.