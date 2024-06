O Povo é História

Há 30 anos

1994. ECONOMIA

Contra abusos do poder econômico

O Senado aprovou ontem em Brasília o projeto de lei contra abusos de poder econômico, já batizado de lei antitruste. O Conselho Nacional de Defesa Econômica (Cade) é transformado em autarquia e ganha poderes para coibir reajustes abusos de preços, práticas restritivas de mercado e aumentos arbitrários de lucro. A lei antitruste será usada contra os oligopolios.

1994. TECNOLOGIA

Celular vai ligar de qualquer cidade

O usuário de telefone celular poderá utilizar seu aparelho em qualquer cidade do País equipada com o serviço, a partir do proximo dia 23, sem fazer a conversão. Nesse dia, a Telebrás inaugurá a ligação entre Brasília e as capitais do Nordeste pelo sistema nacional de "roaming" automático, que faz a integração do sistema de telefonia celular entre cidades. O sistema já está funcionando.

Há 60 anos

1964. INTERNACIONAL

Mensagem conjunta aos EE. UU.

Londres - (FP) - A Grã Bretanha rejeitará a proposta da URSS relativa ao envio, na qualidade de co-presidente da Conferência de Genebra, duma mensagem conjunta aos Estados Unidos, para pedir-lhes que deixem de imiscuir-se nos assuntos do Vietnam do Sul, anunciou o "Foreign Office". O projeto soviético de mensagem conjunta pede que respeitem estreitamente os acordos de Genebra.

1964. CEARÁ

Estimada em 200 toneladas

Os salicultores cearenses estão estimando 200 mil toneladas, a produção de sal da safra entrante superior. Isto acontecerá-se mais de três vezes a do ano passado, de apenas 65 toneladas. Também a expansão da capacidade de cêrca de 8 das 18 salinas da capital, levada a efeito para atender ao crescente desenvolvimento da indústria de transformação do produto.

Há 90 anos

1934. DESPORTIVO

Os campeões do mundo!

Roma, 10 (POVO) - Com a presença de Mussolini, altas autoridades italianas e representantes de vários países, inicou-se a grande partida, entre a Itália e a Tcheco-Slováquia.No 1º tempo o jôgo manteve-se equilibrado. Com o jôgo de ontem, é esta a classificação no campeonato mundial: 1 º lugar, Itália; 2° Tcheco-Slováquia; 3, Austria, que venceu a Alemanha.

1934. POLÍTICA

Aprovada anistia ampla e irrestrita

Rio, 8 - A.B. - Retard. - A sessão da Assembléa foi presidida pelo sr. Antônio Carlos com a presença de 85 deputados. A ata foi lida e aprovada. Por último, foi submetida a votos a emenda do sr. Acúrcio Torres, concedendo anistia ampla e irrestrita, tendo defendido a mesma, alem do autor, os deputados. A emenda foi aprovada sob palmas do recinto e das galerias.