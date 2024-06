O Povo é História

Há 70 anos

1954. FORTALEZA

O corpo de Walter Sá Cavalcante

As 11 hs. 45 de hoje, chegou a Fortaleza o corpo de Walter de Sá Cavalcante, o ilustre parlamentar desaparecido. Incontável numero de pessoas achava-se presente no aeroporto Pinto Martins, para receber os restos mortais de seu digno representante na Camara Baixa. Quando a porta do aparelho da Fôrça Aérea Brasileira foi aberta, desceu, inicialmente, a senhora Iramir.

1954. MUNDO

Sangrentas ocorrências

Bogotá, 11 (AFP) - Líderes e militantes comunistas, socialistas e conservadores, ligados ao ex-presidente Laureano Gomez, foram presos pelas autoridades militares. O número de detidos sobe a duzentos. O govêrno acusa os "laureanistas" e os comunistas de serem autores intelectuais dos sangrentos acontecimentos, quando 17 pessôas pereceram.

Há 80 anos

1944.GUERRA

Aviação soviética bombardeia

MOSCOU, 12 - Reuters - O comunicado suplementar distribuido pelo alto comando soviético informa que foram lançados ataques aéreos em massa contra a posições finlandesas na Carélia, acompanhados, ao mesmo tempo, de intensissima cortina de fogo de artilharia. Somente em um setor foram destruidas 270 casamatas de concreto e outras defesas.

1944. INTERNACIONAL

Ocupada a Tilly-Sur-Seules

Reuters - A cabeça de praia aliada tem agora uma extensão de 20 quilometros e avança por mais de 20 quilometros para o interior, no ponto mais profundo. É o que revela o comunicado oficial de hoje, o qual acrescenta: "Os canhões navais prestaram eficiente apoio ao nosso avanço no setor de Tilly-Sur-Seules. A noroeste de Carentan, dominando a resistencia inimiga".

Há 90 anos

1934. DESASTRE

Ciclones: América Central devastada

Nova York, 12 - O sr. Calloway, diretor do aerodromo da Pan-American Airways em S.Salvador, que voou sôbre as regiões varridas pelo último ciclone, declarou que tinha observado aparências de vida mas o que mais impressionara fôra principalmente o espetáculo das ruinas entre as quais viu inúmeros cadáveres. O govêrno confiscou os stocks de gazolina.

1934. CEARÁ

A reforma judiciária

Santa Cruz, 12 (POVO) - Os signatários, representantes das classe conservadoras desta localidade, confiam sejam aprovadas as sugestões apresentadas na Tribunal de Justiça, no sentido de manter os cartórios nos termos surpresos, criando-se juizes distritais, afim de minorar a situação, grandemente prejudicada. O comércio, bastante desenvolvido, precisa dos serviços do fôro.