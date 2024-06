O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Moradores rejeitam obra na praia

A praia de Mundaú, em Trairi, a 137 quilômetros de Fortaleza, viveu momentos de tensão, na sexta-feira pela manhã, por causa do início da construção de um restaurante e de uma casa de shows numa área que seria destinada a uma praça. O terreno, que fica próxima à Colônia de Pescadores e em frente ao mercado, foi cercado arame farpado, na última quinta-feira à noite.

1999. POLÍTICA

Posse na PF ameaçada

O surgimento de provas que confirmam que o diretor nomeado da Polícia Federal (PF), João Batista Campelo, presidiu o inquérito em que houve tortura do ex-padre José Antônio de Magalhães Monteiro pode inviabilizar a posse de Campelo na próxima terça-feira. A cobrança parte do bloco de oposição na Câmara Federal, que vai denunciar Campelo ao Ministério da Justiça (MJ).

Há 35 anos

1989. INFLAÇÃO

Inflação recorde em Fortaleza

O custo de vida de fortaleza em maio atingiu um índice recorde de 21,48%, conforme levantamento do Instituto de Planejamento do Ceará (Iplance). Com este resultado, o acumulado do ano já chega a 135,98% e nos últimos 12 meses e de 1.062,57%. A inflação foi "puxada" pelo grupo "Serviços Pessoais", que atingiu um índice de 27,67%. O maior aumento foi o da mensalidade escolar.

1989. INTERNACIONAL

China desativa grupos estudantis

O Governo chinês decidiu desativar todos os grupos estudantis e operários que participaram do movimento pró-democracia e determinou que seus líderes se rendam às autoridades. O Ministério da Segurança Pública emitiu nota proibindo "todas as organizações clandestinas que incidirem ou gerem distúrbios sociais". Estrangeiros afirmam trabalho se tornou mais dificil.

Há 45 anos

1979. CONFLITO

Bomba destrói jornal de oposição

O único jornal da Nicarágua que fazia oposição ao regime do presidente Anastácio Somoza foi destruído ontem por um foguete, durante combates entre a Guarda Nacional e guerrilheiros sandinistas nas ruas de Manágua. Depois de sofrer o impacto de um foguete lançado por um avião que atacava os guerrilheiros, a sede de do diário "La Prensa" foi saqueada e incendiada.

1979. AVENTURA

Atravessou em avião a pedal

Cap Griz Nez (França) - O norte-americano Bryan Allen, de 26 anos atravessou ontem o Canal da Mancha, em seu avião de propulsão a pedal, o "Albatroz de Gaza", apesar dos fortes ventos. Aterrissou em uma praia, após o vôo de duas horas e 40 minutos. Havia decolado de uma pista de cimento, construida em uma praia de Folkestone, Inglaterra, distante 35,2 quilômetros daqui.