O Povo é História

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Sul-coreanos aprisionam barco

Seul, 14 - Fôrças sul-coreanas armaram uma emboscada, ontem, contra um navio-espião da Coréia do Norte; capturaram-no e deram cabo dos seus 15 tripulantes, segundo anunciou a central de inteligência da Coréia do Sul". A agência disse que o navio comunista, capaz de desenvolver grande velocidade, fôra enviado para desembarcar um comando de três homens.

1969. ESPORTES

Choque de rivais emociona torcidas

Depois do agradavel aperitivo de quinta-feira à noite, que foi a vitória do Brasil sôbre a Inglaterra, os torcedores cresceram naturalmente de entusiasmo pelo futebol e isto vai refletir-se amanhã, num dos maiores clássicos do pebol cearense, entre Fortaleza, lider absoluto do certame, e o Ceará, segundo colocado e tenaz perseguidor do "tricolor de aço".

Há 65 anos

1959. CONFLITO

Rebeldes reiniciam a luta

NOVA IORQUE, 15 - Segundo informações prestadas aqui por fontes dignas da confiança, a cidade dse São Tomaz, na frente de Chotálies, caiu em poder dos revolucionários da Nicarágua. Acrescentam que os revolucionários se reagrupam ali para reiniciar a marcha rumo a Manágua. Doutor Fidel Castro, acabou de elaborar os planos da revolução contra o govêrno.

1959. CEARÁ

Fazenda apreendeu 6 caminhões

Numa operação rápida e sigilosa, o sr. Eduardo Pompeu de Sousa Brasil, diretor da Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado, auxiliado por uma volante da Policia Militar, de 9 homens e comandada pelo tenente Gutemberg, apreendeu seis caminhões carregados de mercadoria clandestina, de cuja especificação não podemos tomar conhecimento, apesar do esforço.

Há 75 anos

1949. DESASTRE

Chocaram-se no ar aviões da F.A.B.

Rio, 13 - Na localidade de Flora, em Minas, situada entre Varginha e Três Corações, ocorreu um desastre com dois aviões da F.A.B., quando os mesmos faziam vôo de treinamento. Os aparelhos chocaram-se no ar. Se não fosse a pericia do aspirante Xavier, teria-se verificado um desastre tenebroso. Um dos aparelhos conseguiu aterrisar, embora sofrendo sérias avarias.

1949. MUNDO

Maioria a favor da greve

Berlim, 15 - Os três comandantes ocidentais de Berlim reuniram-se, hoje, na Komandatura, sob a presidencia do genral Geneval, comandante francês, tendo examinado a situação criada em consequência da recusa dos operarios, quanto ao reinicio dos trabalhos. A maioria dos ferroviarios grevistas pronunciou-se contra o restabelecimento do trabalho.