O Povo é História

Há 20 anos

2004. ECONOMIA

Técnicos vão à China

Poucos dias depois da visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, técnicos do Ministério da Agricultura voltarão esta semana a Pequim para tentar uma negociação direta com as autoridades locais e pôr fim ao impasse comercial entre os dois países em relação à venda de soja. "A situação é grave. Não podemos mais esperar", afirmou ontem Maçao Tadano.

2004. INTERNACIONAL

Navio leva nudistas

Cerca de 450 pessoas de 17 países e 3 continentes - Europa, Ásia e América - partiram da cidade espanhola de Barcelona, ontem, a bordo do transatlântico Flamenco, no primeiro cruzeiro nudista da Europa que, durante uma semana, percorrerá os principais portos e balneários naturistas do Mediterrâneo. "Este é o primeiro cruzeiro normal que faço", afirmou.

Há 30 anos

1994. CIDADES

Detran multa 58 veículos com fumê

O Departamento Estadual de Trânsito, do dia 1º deste mês até ontem, multou e apreendeu documentos de 58 veículos que trafegavam com película, reflexiva ou não, nos vidros. Segundo o Diretor da Divisão de Fiscalização, Mário Maciel, de 42, em nenhum caso será permitidos o uso dos chamados vidros fumê ou espelhados. Depois do período de 24 horas terá a multa de CR$ 51.266,88.

1994. POLÍTICA

Donos de escolas e a MP

Os donos de escolas particulares adotaram o corpo-a-corpo para convencer os deputados federais que a medida provisória 524, que regulamenta as mensalidades escolares, pode deixar os alunos sem aulas no segundo semestre. Reunidos ontem em Brasília, os representantes de onze federações estaduais visitaram os integrantes das comissões.

Há 40 anos

MUNDO

Eleição de Parlamento Europeu

Paria - Os eleitores de quatro países da Comunidade Econômica (Grã-Bretanha, Irlanda, Holanda e Dinamarca) começaram ontem de manhã uma série de eleições para a renovação do Parlamento Europeu em Estrasburgo, cuja segunda etapa será no próximo domingo, nos outros seis países-membros. Um total de 57 milhões de europeus deverão escolher.

RELIGIÃO

João Paulo I: ainda causa dúvida

Londres - O fundador da loja maçônica italiana Propaganda - Licio Gelli, está sendo acusado como o principal responsável pelo assassinato do papa João Paulo I, por David Yallop, autor do livro "Em nome de Deus", que aborda exatamente esse tema. Yallor defende que João Paulo I foi envenenado no dia 28 de setembro de 1978, depois de 33 dias de pontificado.