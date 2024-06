O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Assassinado outro dirigente sindical

Buenos Aires, Roma - Mais um dirigente sindical argentino foi encontrado assassinado. Trata-se de Carlos Borromeo Chavez, de 49 anos de idade, dirigente de um sindicato portuário e tido como "peronista moderado", que sábado a noite havia sido sequestrado por quatro desconhecidos. Seu corpo apareceu na vizinha localidade de Bernal. Um telefonema anônimo indicou o local.

1974. ACIDENTE

Chamas continuam intensas

Salvador - Embora restritas a um dos seus seis dispositivos, as chamas continuam intensas em Mataripe, "surpreendendo os técnicos do setor de segurança industrial da Petrobrás, que esperavam ver inteiramente debelado, ontem, incêndio ocorrido na terça-feira passada na refinaria Landulfo Alves". Acidente que consumiu 12 milhões de litros de gasolina.

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Emenda da maioria absoluta

Rio, 17 (Transpress) - Setores ligados ao Planalto voltam a cogitar, junto aos circulos politicos, da tese de maioria absoluta para á eleição do Presidente da República. Anuncia-se, ainda, que dentro de mais alguns dias será enviado à Câmara um projeto de emenda à Constituição, que faz parte dos estudos efetuados pelo Ministro da Justiça. A tese da maioria absoluta conta com simpatia.

1964. MUNDO

Terremoto destruiu cidade

Tóquio - Um terremoto destruiu hoje parte da importante cidade industrial de Nigata, de 290 mil habitantes, ao norte do Japão, causando milhões de dólares de danos materiais e um número ainda não determinado de mortes. O abalo sismico, o maior do Japão desde o catastrófico terremoto de 1923 que destruiu Tóquio e Iokoama, foi sentido.

Há 70 anos

1954. COPA

Tudo para derrotar a Iugoslavia

Bienne, 18 - France-Press - A historia de anteontem do Brasil sobre o Mexico aumentou a confiança dos sul-americanos para os restantes do jogos da Copa Mundial. O time orientado por Zezé Moreira está com a moral muito alevantada e na concentração não se pensa em derrota. Os brasileiros vão dar tudo para derrotar a Iugoslavia no jogo de amanhã, em Lausanne.

1954. ESPORTES

Decisão do torneio amanhã

Usina Ceará e Ferroviario defrontar-se-ão, amanhã, no Estádio Presidente Vargas, num atraente prélio amistoso, a fim de preencher a tarde do dia santificado. Como se sabe, o Torneio Inicio do Campeonato não chegou a terminar no dia em que foi realizado, devido á falta de iluminação no Estádio. Apenas um tempo de 15 minutos foi realizado, na peleja final.