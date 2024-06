O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Trisavó mais jovem do País

A candidatura da aposentada cearense Delfina Gonçalves ao título de mais jovem trisavô do Brasil está ameaçada. Maria Augusta Costa Suliano, de 79 anos, que foi trisavó aos 75, reivindicou o marco para si. Uma matéria publicada na edição de ontem no O POVO apresentou a história de Delfina, que tem 90anos e foi trisavó aos 78 anos. Maria Augusta não-quer nem saber de crochê.

1999. BRASIL

Hackers invadem sites do STF

Os sites do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal foram invadidos na quinta-feira (17) à noite por hackers, e o da Câmara dos Deputados, ontem à tarde. Os invasores de sistemas de computação inseriram nessas páginas diferentes textos de protesto contra o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O manifesto critica a privatização de estatais.

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Desconhecem seu Município

A que municípios pertencemos: Maracanaú ou Pacatuba? Essa é a pergunta mais freqüente entre as mais de 4.500 famílias residentes nos conjuntos Jereissati II e III, localizados na divisa das duas cidades. A indefinição está contribuindo para o total abandono das duas etapas, principalmente a terceira, uma vez que os dois prefeitos apresentam justificativas diferentes.

1989. NACIONAL

Sai hoje a nova política salarial

Brasília, São Paulo - O presidente José Sarney reúne-se hoje, às 10 horas, com os ministros da área econômica e os líderes do Governo no Congresso para decidir sobre os vetos à política salarial e ao salário mínimo. O veto ao salário mínimo não vai alterar seu valor nominal para os trabalhadores da ativa, mas prejudicará os aposentados, pois a pretensão do Governo é desdobrar os NCz$ 120,00.

Há 45 anos

1979. PROJETO

Exclui corruptos e terroristas

O ministro Petrônio Portella, da Justiça, entregou ontem ao presidente João Figueiredo, durante audiência, o anteprojeto da anistia, e afirmou que ela será a mais ampla possível, excluindo apenas os terroristas e corruptos. A matéria, concedendo anistia política a todos aqueles que foram punidos por atos revolucionários ao longo dos últimos 15 anos, será enviada ao Congresso.

1979. INTERNACIONAL

Tomam a segunda maior cidade

Manágua - Os rebeldes sandinistas assumiram ontem o controle de León, a segunda cidade da Nicarágua, e virtualmente também controlam outras duas importantes cidades do Norte. No Sul, continuam lutando com os guardas nacionais e em Manágua, grande parte da cidade está em mãos dos rebeldes, Os guerrilheiros dominaram as últimas forças da Guarda.