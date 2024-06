O Povo é História

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Turistas feridos durante ataque

Jerusalém, Tel Aviv, 20 - Enquanto aviões de guerra israelenses realizaram ontem o seu mais intenso ataque contra posições de artilharia da Jordânia, na última terça-feira, um ataque de artilharia desfechado contra um balneário em território jordaniano ocasionou ferimentos em vários turistas, inclusive, em uma norte-americana. Aviões de guerra israelenses bombardearam.

1969. PROTESTO

Sacerdotes chilenos protestam

Santiago do Chile, 20 - Um grupo de 153 sacerdotes chilenos e estrangeiros dirigiu carta ao Núncio Apostólico em Santiago, na qual criticam sua suposta decisão de comprar uma ampla mansão nesta capital para se instalar. Os sacerdotes dizem que a aquisição da residência, num dos bairros mais elegante de Santiago. No Nunciatura não houve comentários a respeito.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Iminente a renuncia de Arturo

Buenos Aires, 20 (FP) - Os chefe do Exército argentino reuniram-se no edificio da Secretaria da Guerra, para pedirem o presidente Arturo Frondizi que renuncie em favor do Vice-Presidente Interino. Entrementes, circulam noticias de que estão em franco progresso movimentos, cuja fôrça ainda se desconhece, com objetivo de formar um govêrno provisório.

1959. CEARÁ

Invadem área do judiciário

Num evidente abuso de autoridade, os delegados de Polícia dos municipios de Tauá e Granjeiro estão invadindo a área do Judiciário, cobrando, sob coação, débitos contraidos por elementos da oposição com comerciantes pertencente aos quadros da politica situacionista. Esta grave denuncia foi feita ontem da tribuna da Assembléia pelo deputado Quintilio Teixeira.

Há 75 anos

1949. CONFLITO

Venda da ilha Formosa

Nova Iorque, 20 - (A.F.P.) - O embaixador da China em Washington, sr. Wellington Koo, propôs 20 governo dos Estados Unidos a cessão pelo governo nacionalista da ilha Formosa, como base naval permanente dos Estados Unidos, em troca de um bilhão e meio de dolares, destinados ao Exército nacionalista - anunciou, ontem, num radio norte-americano, o famoso comentarista.

1949. POLÍTICA

Um pacto de não-agressão

Nova Iorque, 21 - AFP - O governo da URSS, em setembro ultimo, propôs ao govêrno nacionalista chinês a assinatura de um pacto de não-agressão entre os dois paises. Uma das clausulas desse pacto estipulava que, em caso de guerra russa-americana, a China ficaria ao lado da Russia - eis a ultima revelação do comentarista radiofonico Drew Pearso, divulgado ontem.