O Povo é História

Há 70 anos

1954. CONFLITO

Lei marcial na Guatemala

New York, 21 - (AFP) - Num discurso pelo rádio, o presidente Jacob Arbenz, da Guatemala, pediu ao povo que pegasse em armas pela defesa de Guatemala. O discurso de Arbenz foi captado em Tegucigalpa, Honduras e retransmitida por telefone a esta capital. O presidente declarou que "os invasores" penetraram alguns quilômetros no interior da Guatemala.

1954. COPA

Seis paises já classificados

Berna, 21 - (France Press) - Seis paises já estão classificados para as quartas de finais da V Copa do Mundo. São eles o Brasil, a Iugoslavia (Grupo I); Uruguai e Austria (Grupo III); Hungria (Grupo II) e Inglaterra (Grupo IV). No primeiro grupo, o Brasil e a Iugoslavia classificaram-se devido ao empate no jogo de sábado. A França não teve sorte com esse resultado.

Há 80 anos

1944. ESPORTES

Ceará x Luso

Foi antecipado para hoje o encontro entre os esquadrões do Ceará e do Luso, em disputa do Campeonato Cearense de Futebol. O noturno de hoje concentra atenções do publico aficcionado esperando-se que as onzenas em luta proporcionem um bom espetaculo de futebol. Os lusitanos, derrotados em seu primeiro compromisso pelo Maguari pelo escore de 8 x 3 estarão no gramado.

1944. POLÍTICA

A Finlândia está derrotada

NOVA YORK, 20 - Está próximo fim da luta entre a Finlandia e a Russia, já que as forças de Govorov estão no grande baluarte filandês de Viborg. Tudo indica que agora, como aconteceu na guerra passada, os finlandeses procurarão a paz, antes que os russos, após ao ocupação daquela cidade, aproximem-se de Heisinki. Os finlandeses não conseguem deter a marcha.

Há 90 anos

1934. FAMOSOS

Astros vivem fechados a sete chaves

Hollywood - Desde que começou nos Estados Unidos a epidemia do rapto, Hollywood se preparou para proteger as possiveis vitimas: os "astros" do cinema. E as precauções adotados ultimamente, depois que um capitalista de Los Angeles uma menina de Arizona cairam em poder de quadrilhas, são extraordinárias. Residências se converteram em praças inexpugnáveis.

1934. VOTAÇÃO

Prorrogação dos mandatos

Rio, 19 - O dia de hoje será decisivo para a Constituinte. Os comentadores politicos prevêem a vitoria da emenda gaucha, prorrogando a Constituinte até Maio de 1835. Fala-se tambem na proposta para a Assembléia encerrar seus trabalhos depois da eleição de presidente, ficando êste com poderes para convocá-la em caso de necessidade até a instalação da Câmara Ordinária.