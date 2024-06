O Povo é História

Há 20 anos

2004. POLÍTICA

Leonel Brizola

Ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola morreu às 21h20min de ontem, aos 82 anos, no Rio de Janeiro, de infarto decorrente de complicações infecciosas. Trabalhista histórico, o presidente nacional do PDT foi líder, em 1961, da "cadeia da legalidade" destinada a garantir a posse na Presidência do João Goulart.

2004. ASTRONÁUTICA

Primeira nave espacial privada

A nave norte-americana SpaceShipOne, a primeira da iniciativa privada, aterrissou ontem com sucesso no aeroporto californiano de Mojave, depois da ter chegado a 100 mil metros de altura, num vôo suborbital, onde começa o espaço sideral. Após alcançar a distância mais elevada já alcançada por uma missão particular, a SpaceShipOne pousou sem problemas às 12h17min.

Há 30 anos

1994. CIDADES

Desativação do aterro

Trinta e um de julho deste ano é a data marcada para a publicação dos editais de licitação das obras de construção e compra de equipamentos da usina de incineração, com a estação de transferência e reciclagem do lixo, para o aterro sanitário do Jangurussu, que recebe hoje o lixo coletado em Fortaleza. Está tudo certo para a desativação do aterro sanitário do Jangurussu.

1994. ESPORTES

Maradona desabafa

O meio-campista Diego Maradona dedicou ontem a seus críticos a vitória de 4x0 conseguida pela seleção argentina contra a Grécia, em partida que abriu a disputa do grupo D da Copa dos Estados Unidos. "Eu agi dentro de campo e gostaria que me dissessem como me viram", destacou o polêmico jogador ao se referir àqueles que acreditam que está fora de forma e que.

Há 40 anos

1984. ENCHENTE

Inundações já mataram 19

Dezenove pessoas mortas, prejuízos até agora de Cr$ 400 bilhões, um total de 8 mil 187 flagelados e todo o Rio Grande do Sul decretado em situação de emergência é o saldo das cheias que atingem aquele Estado. O Rio Guaiba está inundando a região metropolitana, onde há um total de 5 mil 147 desabrigados. Os flagelados estão recebendo ajudas desde dinheiro a materiais.

1984. VENDA

Brasil gasta mais em armamento

Estocolmo - O Brasil é o maior vendedor de armas do Terceiro Mundo e, apesar de enfrentar uma sivida externa de quase 100 bilhões de dólares, aumentou seu orçamento militar em 24 por cento, em valor real. Hoje, ganha tanto dinheiro com armas quanto com café, segundo o anuário do Instituto Internacional de Pesquisa Sobre a Paz (Sipri), de Estocolmo, divulgado ontem.