O Povo é História

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Formalizam adesão à UE

Os chefes de Governo de Áustria, Finlândia, Suécia e Noruega, firmaram os tratados de adesão de seus países à União Européia (UE), em preâmblo à 51º reunião de cúpula dos 12, inaugurada ontem em Corfu, Grécia. A ampliação de 12 para 16 membros da União está prevista em principio para 12 de janeiro do próximo ano, sob reserva de aprovação à adesão por parte dos eleitores.

1994. CONFLITO

Intervenção francesa causa impacto

A intervenção francesa em Ruanda já tem conseqüências diretas na África Central e Oriental, região em plena ebulição devido aos problemas étnico-políticos existentes no Continente. Exemplo disso é a utilização do Zaire como base da "Operação Turquesa", que contribui para reabilitação do presidente Mobutu Sese Seko, mediador "oficial" do conflito ruandês.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Nova Delhi cria sua bomba "H"

Nova Delhi - Uma agência noticiosa indiana informou que a Comissão de Energia Atomica da India está desenvolvendo uma bomba de hidrogênico, dando continuidade a experiência atomica sub-terrânea do mês passado. A agência "United Neys" citando fontes bem informadas, disse que a India poderia alcançar um resultado mais espetacular num futuro proximo.

1974. TENSÃO

Rebelião muçulmana nas Filipinas

Manila - Quarenta e três pessoas morreram e pelo menos 17 ficaram feridas em consequencia de lutas travadas na ilha de Mindana, nas Filipinas, foco de uma rebelião, muçulmana. As Forças Armadas filipinas enviaram unidades de artilharia e aviões F-86 para atacar grupos de muçulmanos que ameaçavam o aeroporto de Cotabart City, capital provincial da Ilha.

Há 70 anos

1954. CEARÁ

Inaugurado o aeroporto do Crato

Crato comemorou o dia da passagem de seu cento e noventa anos do municipio, a 20 do corrente. É que 21 é o dio de feira local, quando há o mais intenso movimento comercial na cidade. Teve até a nota marcante da inauguração do Campo de Aviação Nossa Senhora de Fátima. A história do aeroporto cratense é a prova da tenacidade e do espirito de iniciativa do filho do Crato.

1954. MUNDO

Consideram falsas as acusações

Washington, 24 - (A.F.P.) - Os embaixadores de Honduras e Nicaragua pediram à Comissão Inter-Americana de Paz para enviar uma delegação aos seus paises, assim como à Guatemala, a fim de estabelecer a falsidade das acusações guatemalcas de agressão. Cinco membros da Comissão Inter-Americana de Paz se declaram de acordo com a formula proposta.