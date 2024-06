O Povo é História

Há 25 anos

1999. BRASIL

Soja transgênica tem norma fixada

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, ontem, portaria do ministro da Agricultura, Francisco Turra, que estabelece normas para a produção de sementes de soja geneticamente modificadas e condiciona o plantio comercial à definição do sistema de monitoramento de campo da rotulagem dos produtos transgênicos. O ministério decidiu divulgar as normas.

1999. TR NSITO

Cobrança de multas pela Ettusa

Todas as multas aplicadas até hoje em Fortaleza pela Empresa Técnica de Transportes Urbanos S/ A (Ettusa) são nulas. E qualquer cidadão fortalezense que tenha sido multado pelo órgão pode recorrer à Justiça para anular a cobrança ou ser restituído se tiver efetuado o pagamento. As garantias são do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados.

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Brasil rompe relações

O Governo brasileiro suspendeu, ontem, suas relações diplomáticas com o do Panamá, em cumprimento à resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) de retirar o reconhecimento ao regime do presidente Anastásio Somoza. Um avião da Força Aérea do Brasil já retirou de Manágua o Embaixador e os últimos cidadãos brasileiros que ainda se encontravam na Capital.

1979. FORTALEZA

Trem suburbano entrará em serviço

Está prevista para o próximo mês de julho a conclusão das obras das estações ferroviárias de Otávio Bonfim, Quilômetro 8, Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Mondubim e Maracanaú, o que irá possibilitar a implantação do sistema de transporte ferroviário no perímetro urbano da Grande Fortaleza, dentro do plano de aproveitamento do trem como transporte de massa.

Há 65 anos

1959. VACINA

Vacina oral de virus vivo

O dr. M. P. Chumakov, diretor do Instituto de Pesquisas de Poliomielite de Moscou, apresentou ontem na Conferência sôbre a Vacina Antipoliomielitica, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde, o primeiro relatório formal sôbre os resultados da aplicação da vacina de virus vivo a mais de 2.250.000 pessoas na União Soviética, durante últimos dois anos.

1959. INVESTIGAÇÃO

O "caso Kruel"

Rio, 26 - (Telepress) - Abertos os trabalhos, ontem da Câmara Federal o deputado Carlos Lacerda iniciou o relato dos fatos relacionados com o "caso Kruel", desde a instalação da comissão parlamentar de inquérito para apurar a corrupção na Policia. Declarou que era incompreensivel que continuassem supostas autoridades envolvidas nas denúncias.