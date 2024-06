O Povo é História

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

China executa mais de 59 traficantes

As autoridades chinesas executaram mais de 59 traficantes condenados, sentenciaram dezenas à morte e queimaram drogas confiscadas para comemorar ontem o Dia Internacional Contra as Drogas. As execuções e a destruição das drogas são realizadas anualmente no dia 26 de junho ou antes para endossar o empenho do Governo de repreender severamente.

1994. FISCALIZAÇÃO

Governo pode punir setores

Os setores de alimentos industrializados, higiene e beleza, limpeza, cimento, tintas, lâmpadas e pilhas serão os primeiros a serem punidos pelo Governo por promoverem aumentos injustificados de preços. Ideia é utilizar contra os especuladores a Lei Delegada Nº 4, de 1962, a nova Lei Antitruste e a lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes.

Há 50 anos

1974. NACIONAL

Registro das pessoas naturais

Brasília - O Ministro da Justiça, Sr. Armando Falcão determinou o aceleramento dos estudos para a adoção do registro único das pessoas naturais no pais, já que o Governo decidiu realmente pela implantação de um sistema unificado de identificação, que irá estabelecer um número único para os documentos de todos os brasileiros. Esse registro facilita em muito a vida.

1974. COPA

Brasil arranca para o Tetra

Fortaleza comemorou ruidosamente a segunda vitória do Brasil na Copa do Mundo, alcançada ontem, a duras penas, mas brilhantemente, diante da seleção da Alemanha Oriental, pela contagem de 1x0, gol de Rivelino, aos 16min., da segunda etapa. Logo após o tento, por toda a cidade estouraram foguetões, guardados pela torcida para os momentos de alegria.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Bombardeia a capital da Guatemala

Aviões rebeldes, sob o comando do coronel guatemalteco Carlos Catillo Armas, bombardearam esta capital às 16,30 horas de domingo. Informações de fontes seguras, que as forças coronel Castillo Armas se aproximam da localidade de Chiquimula. As operações militares progridem, agora, em direção a Zacapa, importante centro ferroviario na linha que liga a cidade.

1954. FUTEBOL

America e Ceará: 1x1

Jogo dos mais movimentados, agradando plenamente á boa assistência que ontem se deslocou para o Estádio Presidente Vargas, foi o que reuniu, à tarde de ontem, as equipes do Ceará e do América, em disputa do Campeonato Cearense de Futebol de 1954. O empate registrado na partida disse bem do equilibrio de forças que se verificou, com um Ceará melhor na primeira fase.