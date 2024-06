O Povo é História

Há 45 anos

1979. ANISTIA

Figueiredo prega conciliação

Ao assinar ontem, em solenidade no Palácio do Planalto, a mensagem enviando ao Congresso Nacional o projeto de lei concedendo a anistia politica, o presidente João Figueiredo afirmou ter "a consciência tranquila de haver elaborado o melhor projeto para a época atual. Por ele, podem os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação, não está vazia. Nunca esteve".

1979. CONFLITO

Síria e Israel travam batalha aérea

Sírios e israelenses travaram ontem violenta batalha aérea, sobre a região sul do Líbano. Os informes são contraditórios, mas apurou-se que as perdas foram de sete aviões - dois de Israel e cinco da Síria. Os israelenses participavam de missões contra acampamentos palestinos do Líbano, quando foram interceptados pelos MIG-21 sírios. Primeiro combate aéro entre os dois.

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Vietcongs mantêm aliados cercados

Salgon, 28 - Pilotos norte-americanos e sul-vietnamitas continuam auxiliando o acampamento de Ben Het, bombardeando as baterias norte-vietnamitas que o cercam e lançando apetrechos, em pára-quedas, dentro da base sitiada pelos vietcongs. A rádio clandestina do Vietcong declarou que o acampamento dos "boinas verdes" prossegue cercado.

1969. FUTEBOL

Guerra futebolística

Cidade do México, 28 - A "guerra futebolística" que provocou a ruptura diplomática entre o Salvador e Honduras entrou ontem à noite em sua terceira etapa, quando se defrontaram, na cancha neutra do Estádio Asteca, da Capital mexicana, os selecionados dos dois paises. A ruptura diplomática se deu em virtude das acusações hondurenhas de que sua equipe foi atacada.

Há 65 anos

1959. ESPORTES

2 x 0: Antecipou-se o Calouros

Prevalecendo-se da falta de combatividade do Calouros do Ar, ontem à noite, em partida válida pelo Campeonato oficial do corrente ano, o Ceará jogou à vontade, manobrando as ações como bem quis, conquistando uma vitória sobremodo confortadora, porquanto redimiu-se de suas más atuações anteriores. O placar de 2x0, favorável ao alvi-negro.

1959. MUNDO

Sublevação em Santa Cruz

La Paz, 30 - O govêrno anunciou que foi totalmente dominado o movimento subversivo da Santa Cruz, centro petrolífero boliviano subandino. O govêrno acrescentou que a cidade de Santa Cruz, se encontra sob o contrôle de general Ramón Vargas Tapia, comandante do Exército, e que o pessoal armado que participou do movimento subversivo fugiu durante a noite.