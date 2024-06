O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Vítimas podem mover ação

As vítimas de assaltos em sinais de trânsito de Fortaleza podem mover ações indenizatórias contra o Poder Público. Este tipo de medida não é comumente utilizada por conta da desinformação, mas possui base legal. Segundo o advogado especialista em Direito Cível, Fabriccio Steindorfer, tanto o Estado quanto a Município podem ser responsabilizados.

2004. ÚLTIMAS

Defesa sobre presídio Urso Branco

O governo brasileiro começou ontem a apresentar suas defesa no processo aberto por entidades de direitos humanos na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), em São José da Costa Rica, por causa das seguidas rebeliões na Casa de Detenção José Mário Alves, conhecido como Urso Branco, em Porto Velho (RO).

Há 40 anos

1984. ACIDENTE

Avião cai e mata 14 jornalistas

O avião Bandeirante, da Marília Táxi Aéreo, a serviço da Petrobrás, caiu perto da cidade de Macaé, no Estado do Rio, explodindo. Morreram todos os passageiros em número de 18, sendo dois tripulantes, comandante Edson Fernandes e có-piloto Carlos Augusto Ribeiro, dois funcionários da Petrobrás. Mário Saldanha Filho e Samuel Pinto Simões, e 14 jornalistas.

1984. FORTALEZA

A última duna da Barra

A única duna que sobrou, das oito que na última década compunham a paisagem natural da praia da Barra do Ceará, pelo lado da Avenida Leste Oeste, está ameaçada de desaparecer nos próximos meses. Dezenas de caminhões estão retirando areia e levando para construções, num movimento que dura de dez a doze horas por dia. Todo o morro era arborizado.

Há 60 anos

1964. BRASIL

O voto do analfabeto terá limitações

Rio, 30 - (Sucursal) - No encontro que teve com repórteres políticos, o marechal Castelo Branco defendeu como imperativo nacional as teses de reforma constitucional em que o Govêrno está empenhado. Além de reduzir o número de partidos politicos, deverá regular o alistamento do analfabeto, para impedir abusos e para estimular a alfabetização.

1964. POLÍTICA

Assassinado o presidente

Elisabethville e Leopoldville - O presidente provincial de Catanga do Norte, Jason Sendwe, foi assassinado, juntamente com três outros auxiliares pelos rebeldes que tomaram Albertville, sede do seu govêrno, segundo noticias chegadas à capital congolesas confirmadas em Elisabthville por seu representante pessoal, Jean Kabanza. A noticia teve ampla repercussão.