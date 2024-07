O Povo é História

Há 25 anos

1999. MULTA

Suspensas multas dos fotossensores

O juiz Francisco Chagas Barreto Alves, da Segunda Vara da Fazenda Pública, determinou a suspensão da cobrança das multas emitidas por fotossensores entre 28 de fevereiro e 30 de julho de 1998. A sentença liminar do juiz (decisão provisória) estabelece que não poderão ser cobradas as multas do período em que não existiam as placas sinalizando a existência dos fotossensores.

1999. INTERNACIONAL

Prazo expira sem acordo na Irlanda

O prazo fixado para a meia-noite de ontem nas negociações da Irlanda do Norte acabou sem as partes chegarem a um acordo. Mas o diálogo entre protestantes e católicos prossegue em Belfast. O chefe de governo inglês tinha fixado como data-limite máximo a de 30 de junho para a formação do governo autônomo prometido pelo acordo de paz assinado há 14 meses.

Há 35 anos

1989. OCUPAÇÃO

Sem-terra abandonam INCRA

Depois de dois dias e meio de acampamento, os 52 trabalhadores rurai que ocupavam a Superintendência-Regional do INCRA em Fortaleza, à avenida José Bastos, 4700, retornaram ontem, ao meio-dia, ao município de Quixeramobim para, juntamente com as 1.500 pessoas acampadas na fazenda Reunidos de São Joaquim, aguardarem no local, a decisão da Justiça Federal.

1989. CIDADES

Eletricitários reforçam greve

Reforçar o estado de greve, intensificar "operação tartaruga" e paralisar às atividades por um dia. Essas foram as deliberações da assembléia dos servidores da Companhia de Eletricidade do Estado do Ceará (Coelce), realizada ontem no América Futebol Clube. Os funcionários reivindicam reajuste salarial de 87,79 por cento, aumento mensal do salário.

Há 45 anos

1979. SINDICAL

Um Partido só de operário

São Paulo - O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Luís Inacio da Silva, o Lula, declarou ontem, na Assembléia-Geral convocada para prestação de contas do exercício financeiro de 1978, que chegou o momento dos operários passarem a discutir as bases da criação de um partido dos trabalhadores.

1979. ANISTIA

Anistia deixa de fora 195 punidos

Segundo informou ontem o secretário de Imprensa do Palácio do Planalto, Marco Antônio Kraemer, o projeto de anistia enviado ao Congresso deixará de fora 195 pessoas condenadas pela Justiça Militar. Esclareceu que não foram incluídos os condenados em primeira instância nas diversas auditorias militares, o que elevaria de 195 para cerca de 270 o número de não beneficiados.