O Povo é História

Há 25 anos

1999. ECONOMIA

Sistema de ligações interurbanas

A partir das zero hora de hoje, todas as ligações interurbanas e internacionais feitas a partir de aparelhos fixos têm novas regras. O usuário terá que discar, depois do zero e antes do código da cidade ou DO PAÍS, o número da operadora do serviço. As ligações a partir de celulares não foram alteradas, assim como as ligações dentro de uma mesma cidade.

1999. CIDADES

Maracatu dá boas vindas a turistas

Pouco valorizado pelos órgãos oficiais no período de Carnaval, o Maracatu acabou sendo escolhido para representar a cultura cearense na chegada dos turistas. E com dificuldades de aparecer em outras épocas, o som e a dança do Az de Ouro invadiram ontem à tarde o saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, no lançamento oficial da alta estação.

Há 35 anos

1989. BRASIL

Reduzir o número de vereadores

Teresia - O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí decidiu pela redução do número de vereadores do Estado, que hoje soma 1134. A medida vai atingir 25 câmaras municipais que deverão perder 60 vereadores. A decisão contrariou os pedidos formulados pelo PMDB e PFL que pleiteavam a ampliação das câmaras municipais. De acordo com o IBGE, a Capital tem 533.678 habitantes.

1989. NACIONAL

Baianos vaiam o prefeito

Salvador - O desfile comemorativo dos 166 anos da independência da Bahia - maior comemoração cívica do Estado - foi marcado por constantes vais de populares dirigidas ao prefeito Fernando José, apontado nas últimas pesquisas como o chefe de executivo municipal mais rejeitado entre todos de capitais brasileiras, com 60% de reprovação. Vários cartazes condenando.

Há 45 anos

1979. DEMOLIÇÃO

Demolição da Fênix Caixeiral

Começou ontem a demolição do prédio da Fênix Caixeiral, um dos capítulos mais bonitos da história de nossa cidade. Depois de muitos anos de glória, de luta intensa em favor do caixeiro, com escola para a informação de contabilistas, a Fênix ingressou numa fase financeira dificil. Houve protesto em nome da memória histórica da cidade, mas nada evitou.

1979. POLÍTICA

STF aprova regimento

Brasília - O Supremo Tribunal Federal aprovou o regimento interno do Conselho Nacional da Magistratura, criado pela lei orgânica cuja finalidade é julgar processos disciplinares contra membros de qualquer tribunal brasileiro. As sessões do conselho serão secretas e as atas publicadas no "Diário da Justiça" não mencionarão nomes ou cargos de magistrados.