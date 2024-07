O Povo é História

Há 20 anos

2004. DENÚNCIA

500 pessoas tentam entrar na PM

São pelo menos 500 pessoas egressas do serviço militar requerendo o ingresso na PM cearense por via judicial e sem passar por concurso público de admissão na Corporação. Este ano, quatro militares já conseguiram ingressar na PM nessas condições. A informação é do procurador João Régis Nogueira Matias, chefe da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

2004. COTIDIANO

Ceará conquista 51 medalhas

O Ceará foi destaque na VI Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), realizada em maio último. Foram 51 medalhas e 15 menções honrosas, conquistadas por alunos de três escolas particulares de Fortaleza e de duas universidades públicas. Nove estudantes cearenses obtiveram medalha de ouro na modalidade Programação, destinada a jovens de no máximo 19 anos.

Há 30 anos

1994. ECONOMIA

Cartilha explica conversão

A assessoria do Ministério da Fazenda divulgou ontem, em Brasília, a tabela com os índices prórata do índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de junho, apurado em cruzeiros reais, e do IGPM2, de junho, apurado em Unidade Real de Valor (URV) para facilitar o cálculo da conversão dos aluguéis para o real. A regra de conversão vale para este mês (julho), pois o valor de junho já foi.

1994. BRASIL

Soldados para Força de Paz

O primeiro contigente de 53 militares - de um total de 172 homens que vão integrar a Força de Paz da ONU que atua em Moçambique, na África - embarcou ontem pela manhã no Rio, no navio "Ceará". A última vez que a tropa brasileira integrou as Forças de Paz da ONU foi em 1967, durante a guerra do Canal de Suez. Nos próximos dias 11 e 22. Custará ao Brasil cerca US$ 40 milhões.

Há 40 anos

1984. GREVE

Acaba a greve dos servidores

Embora alguns pretendam denominar a decisão de ontem como uma "pausa", efetivamente a assembléia geral deu por encerrada a greve do funcionalismo público estadual. Apenas o pessoal que ocupa cargo de atividade de nível superior se manteve resistente a esta proposta e marcou uma novo assembléia no próximo dia 18, para apresentar uma contraproposta de vencimentos.

1984. NACIONAL

Expedição da nova identidade

Com três inovações básicas em relação à anterior, começou segunda-feira a expedição das novas carteiras de identidade, que agora dispõem de local para a designação do documento de origem, ou seja, o que foi usado na obtenção dos dados transcritos na identidade (certidão de nascimento ou de casamento), para o número do CPF e da inscrição no PIS/Pasep.