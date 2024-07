O Povo é História

Há 55 anos

1969. PIONEIRISMO

O POVO e a primeira Radiofoto

Reafirmando o seu pioneirismo no setor de telecomunicações, O POVO, que foi, no Ceará, o primeiro jornal a captar noticiário em teletipo, a fazer ligações pelo telex e também a gravar uma radiofoto, assinala mais um grande tento. O POVO publica, nesta data, a primeira radiofoto nacional emitida, no Rio pela Transpress, e captada em nosso Departamento.

1969. FUTEBOL

Grandes entram na Dança da Morte

Fortaleza, Ceará e Ferroviário, as três maiores expressões do futebol cearense, entram na dança do "turno da morte", hoje e amanhã. O Ferroviário, de cara, vai pegar um Quixadá embalado e certinho hoje à noite no "Presidente Vargas", disposto a vingar-se do 1 a 0, do segundo turno. Amanhã, o Fortaleza, terá diante de si o Calouros do Ar. O Guarany enfrentará o Ceará amanhã.

Há 65 anos

1959. CEARÁ

Pescadores privados de suas redes

Um grupo de pescadores de Acaraú encontra-se em Fortaleza com o fim de protestar junto às autoridades contra o comportamento do delegado da Divisão de Caça e Pesca, sr. Sebastião Ramos, que determinou, alguns dias atrás, a prisão de trinta e duas redes dos pescadores das praias de Acaraú. A medida afeitou os interêsses econômicos de quase duas centenas.

1959. INTERNACIONAL

Molotov queria uma aliança militar

WASHINGTON, 3 - (FP) - Desde fevereiro de 1940, sete meses antes que o Japão aderisse ao Eixo, o ministro soviético das Relações Exteriores, sr. Molotov, projetava a possibilidade de uma aliança militar russo-americana contra o japão. É isso que ressalta da publicação, feita domingo, dos documentos diplomáticos do ano de 1940, pelo Departamento do Estado.

Há 75 anos

1949. MUNDO

Conally e o pacto do Atlantico

Washington, 6 - (A.F.P.) - O senador Connally, do Texas, pronunciou uma longa e calorosa defesa em favor da rapida ratificação do pacto do Atlantico. "O Pacto do Atlantico, disse Conally, e o programa de assitência militar estão estreitamente ligados". Afirmou o senador que mantém o seu ponto de vista, de que o tratado e o Pacto deveriam ser examinados, separadamente.

1949. BRASIL

Os indios de Tucuruí

Rio, 6 (Radio-Press) - A respeito da noticia de que 5 mil indios estavam atacando a cidade paraense de Tucuruí, o Serviço de Proteção aos Indios esclarece, atarvés do jornal "A Manhã", que não se trata de 5 mil indios, mas de 500, e que os fatos se desenrolam em represalia dos assaltos sofridos pelos selvicolas por parte dos trabalhadores da Estrada de Ferro Bragança-Tocantins.