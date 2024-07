O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Incêndio no México

Tijuana (México) - Milhares de camponeses estão sendo evacuados de várias cidades aos pés da Serra de San Pedro Martin, na peninsula da Baixa Califórnia, onde um enorme incêndio florestal consome pastos e bosques há dois dias. Uma grande nuvem de fumaça negra é visível ao sul de Tijuana, quase na fronteira com os Estados Unidos. Não chove na região há muitos meses.

1974. CIÊNCIA

Tripulam laboratório orbital

Moscou - Dois cosmonautas soviéticos começaram ontem a realizar experimentos científicos a bordo da estação espacial "Salyut-3", depois de um acoplamento bem sucedido do laboratório com a cápsula "Soyuz" que os levou ao espaço, segundo informou a agência oficial de noticias, "Tass". Coronel Pavel Popovich, tenente-coronel Yuri Artyuhin, assumiram controle da cápsula "soyuz 14".

Há 60 anos

1964. NACIONAL

Explosão num tunel mata 18

Rio, 6 - (Transpress) - Dezoito operários perderam a vida, dois ficaram em estado gravíssimo e alguns desaparecidos, cujo número pode ascender a 10, quando uma sessão da adutora do Guandu explodiu, sábado último, a 1.200 metros de profundidade. O governador Carlos Lacerda compareceu ao local do acidente no Morro da Barata.

1964. BRASIL

Levantamento aero-fotogramétrico

Rio - (IPS) - Todos os vôos que os técnicos da USAF fizerem enquanto durar o levantamento aéreo-fotogramétrico do Brasil, previsto para três anos, serão acompanhados por oficiais das fôrças militares brasileiras. O desenvolvimento dos estudos relativos à aero-fotogramatria e cartografia se intensificou no Brasil desde a criação da Comissão Mista Brasil.

Há 70 anos

1954. TRAGÉDIA

Desastre de salvador

Salvador, 2 - (Via-aérea - De Aloisio Benevides) - Quando o nosso avião desceu, na pista do magnifico aeroporto de Santo Amaro do Ipitanga, um "Lookcked Hudson" da Fôrça Aérea Brasileira, procedente do Rio de Janeiro, transformava-se em imensa fogueira. As chamas carbonizaram vinte pessoas. Não escapou um só dos tripulantes e passageiros do aparelho a FAB, sinistrado.

1954. ESPORTES

Voltou a triunfar a seleção

Apesar de não convencer, voltou a triunfar a seleção cearense, que disputará o Campeonato Brasileiro de Basquetebol Juvenil, desta vez sobre a representação do Jabaquara, por 52x38. A peleja foi realizada na quara da Fenix Caixeiral, assistida por uma numerosa assistência quem a todo instante, incentivava os nossos "scratchmen". Na primeira fase o time infiltrou-se bem.