O Povo é História

Há 20 anos

2004. POLÍTICA

Ilegal repasse de verbas

O Tribunal Superior Eleitoral considerou ilegal o repasse de verbas para os municipios até as eleições de outubro. Com a decisão do TSE, fica valendo o entendimento da Lei Eleitoral que proíbe a União de fazer transferência de verbas para estados e municípios desde o último dia 3, ou seja, 90 dias antes do pleito municipal. A exceção o repasse de verbas previstas em contratos.

2004. TRE

Pacto contra a poluição visual

Fortaleza pode ter uma nova aliança para a disputa municipal de outubro. Trata-se do Pacto por uma Fortaleza limpa, iniciativa do TRE apresentada ontem aos dirigentes partidários como forma de combater a poluição visual provocada pelos excessos da propaganda eleitoral. Fica proibida a utilização de qualquer tipo de propaganda eleitoral em todos os postes, viadutos.

Há 40 anos

1984. INAUGURAÇÃO

Castelão inaugura placar eletrônico

O novo placar eletrônico do Castelão, que será inaugurado hoje durante o clássico Ceará x Fortaleza, é dos mais modernos e sofisticados em uso no mundo, atualmente, tendo custado à Fadec cerca de Cr$ 200 milhões. O placar foi totalmente fabricado em Fortaleza pela mesma firma que montou os placares do Maracanã, Mineirão, Morumbi, Serra Dourada (Goiânia).

1984. MUDANÇA

Carros e o novo combustível

Por determinação do Conselho Nacional de Petróleo, a gasolina fornecida aos consumidores do Brasil contém agora 22 por cento de álcool anidro, ao invés dos 2 por cento adicionados anteriormente. O que a alteração imposta pelo CNP provoca os veiculos, em termos de rentabilidade, durabilidade, de maior ou menor gasto com o combustivel, é objeto de indagações de milhares.

Há 60 anos

1964. BRASIL

Cercada a residência de Juscelino

Rio, 8 - (Transpress) - Urgente - Nos primeiros momentos da madrugada de hoje, a residência do senador Juscelino Kubitschek foi cercada pela polícia e o próprio JK, impedido de retira-se da Guanabara. Os policiais estão controlando todas as entradas e saidas do prédio, revistando, inclusive, malas, carros e pessoas. As autoridades federais revelaram total alheiamento.

1964. CEARÁ

A lua comandava o contrabando

Os embarque do contrabando no Ceará faziam-se sempre três dias antes ou depois do plenilûnio ou dois dias antes ou depois da "Lua Nova" quando a marê estava cheia. Esta revelação foi feita pelo major Egmont Bastos Gonçalves, que investiga o caso. A mercadoria era reunida na capital, seguindo em vários caminhões para os diversos pontos de embarque, tais como Aracati.