O Povo é História

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Oito eleições até o ano 2010

Os brasileiros vão experimentar, em outubro, uma overdose eleitoral. Pela primeira vez, em 44 anos, vão renovar, simultaneamente, o Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas, os Governos dos Estados e o Presidente da República. Daqui para frente teremos uma eleição a cada dois anos. Até 2010, iremos às urnas oito vezes. Com a decisão do Congresso Revisor de reduzir.

1994. INTERNACIONAL

Morre o líder da Coréia do Norte

O Presidente da Coréia do Norte, Kim II-Sung, morreu sexta-feira de manhã, aos 82 anos de idade, segundo se informou, ontem, oficialmente, em Pionguiangue. As autoridades do Norte estão pedindo á população que permaneça em calma e "continue o combate revolucionário". Kim II-Sung, que estava no poder desde há 46 anos, era o mais antigo líder comunista.

Há 50 anos

1974. ESPORTES

Seleção chega em paz

Não chegou a ser usado o forte esquema de segurança montado para proteger o desembarque da Seleção Brasileira, ontem, às 7h40min, no Galeão. Cercado por agentes de segurança e por dezenas de soldados da FAB, Zagalo parecia ter pressa para seu encontro com os 141 jornalistas que tiveram acesso à pista. Procurando externar relaxamento de tensões.

1974. PORTUGAL

Renúncia de quatro ministros

Lisboa - O primeiro-ministro Adelino de Palma Carlos e mais quatro membros do Governo revolucionário português renunciaram, ontem, segundo informou à noite o governo do presidente Antonio de Spínola. A informação oficial diz que Palma Carlos abdicou porque o presidente Spinola e o Conselheiro de Estado recusaram dar-lhe todos os poderes que solicitou.

Há 70 anos

1954. BASQUETE

Triunfo da seleção sobre o Libano

A seleção cearense que representará o nosso Estado no 7º Campeonato Brasileiro de Basquetebol Juvenil enfrentou, à noite de ontem, na quadra da Fenix Caixeral, a equipe do Libano. Numa partida cheia de lances sensacionais, os poupilos de Luiz Gonzaga triunfaram por 57 x 56. O ponto da vitória foi feito nos últimos segundos da peleja, por intermédio de Newton.

1954. MUNDO

Feito em Trung Gia o acôrdo

Hanol, 12 - (AFP) - Parece que acôrdo ocorrido em Trung Gia sôbre prisioneiros termina com os entendimentos a respeito do problema. Um comunicado anunciando o acôrdo foi lido sucessivamente em vietnamita e em francês pelos chefes das duas delegações. "As duas partes se esforçariam em encontrar uma solução prática a fim de realizarem a entrega reciproca de prisioneiros".