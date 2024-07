O Povo é História

Há 15 anos

2009. ECONOMIA

Anatel libera cobrança de aluguel

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mudou de posicionamento e admitiu nesta terça-feira, 7, que a cobrança do aluguel pelo equipamento do ponto extra não fere o regulamentação, desde que venha discriminada corretamente na fatura. "É possível a cobrança do aluguel pelo decodificador, está de acordo com o regulamento", enfatizou.

2009. BRASIL

2ª morte pela gripe suína no País

A Secretaria de Saúde paulista ainda desconhece como a primeira vítima fatal do vírus da Influenza A, a gripe suína, em São Paulo foi contaminada. Pai, mãe e irmão da menina de 11 anos de Osasco, que morreu no dia 30 de junho, também foram diagnosticados com a doença. Essa foi a segunda morte confirmada pelo vírus da gripe suína no Brasil. A primeira ocorreu no Rio Grande do Sul.

Há 25 anos

1999. INTERNACIONAL

Guenilha quer avançar sobre Bogotá

O chefe militar das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, marxistas), Jorge Briceño ("Mono Jojoy"), ordenou a um de seus testas-de-ferro que bloqueie Bogotá e avance sobre a cidade, segundo um documento da inteligência do Exército divulgado na sexta-feira, na capital colombiana. A ordem foi dada ao chefe de uma coluna guerrilheira.

1999. CONFLITO

Acusa ONU de guerra bacteriológica

O presidente Saddam Hussein acusou ontem, em Bagdá, a ONU de travar uma guerra bacteriológica secreta contra o Iraque, citando uma acusação de que um funcionário da organização cultivou ovos de gafanhoto para destruir as plantações iraquianas. Saddam também acusou os funcionários da ONU no Iraque de latrocínio, principalmente de tesouros arqueológicos.

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Chuva eleva preço das hortaliças

O Ceará terá de, nos próximos dois meses, aumentar as importações de hortigranjeiros do Estado de São Paulo. As chuvas caídas no final de semana, no maciço de Baturité, impossibilitaram o deslocamento da colheita para Fortaleza ou inutilizaram as hortaliças nas próprias plantações. A importação implicará o fatal aumento dos preços. Pacoti está inclusive sem água potável.

1989. MUNDO

Oficiais cubanos serão fuzilados

O ex-general de divisão Arnaldo Ochoa Sanchez e outros três oficiais cubanos, condenados à morte pelo tráfico de drogas, por uma Corte Marcial na quinta-feira passada, serão fuzilados a qualquer momento, após a decisão adotada ontem pelo Conselho de Estado. A decisão de não comutar a sentença dos culpados foi tomada por unanimidade pelos 29 membros do Conselho de Estado.