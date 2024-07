O Povo é História

Há 45 anos

1979. ECONOMIA

O consumo de combustivel

A recém-criada Comissão Nacional de Energia reunida ontem, em Brasília, pela primeira vez, decidiu adotar o congelamento do consumo e criar um novo tipo de óleo diesel misturado a gasolina. A adoção das medidas visam a longo prazo substituir o consumo de derivados de petróleo por fontes alternativas, através do Programa Nacional de Álcool (Proálcool) e do carvão.

1979. INTERNACIONAL

Khomeini é quem dá as ordens

O ayatollah Ruhollah Khomeini revogou ontem uma ordem do Primeiro-Ministro iraniano, Mehdi Bazargan, que havia demitido o Chefe da Polícia Militar, brigadeiro-general Seif Amir Rahimi. O Ministro da Defesa, Taghi Riahi, explicou que Khomeini se converteu em Chefe das Forças Armadas, podendo, assim, designar e remover oficiais. Khomeini convocou Rahimi.

Há 55 anos

1969. LEI

Lei de serviço contra o câncer

O governador Plácido Castelo sancionou a Lei 9.2023/69 que cria o Serviço de Prevenção do Câncer Ginecológico, na Secretaria de Saúde, no qual funcionarão, entre outros órgãos, Ambulatórios de Clinicas de Prevenção, Esterilização e Preparo de Material, Laboratórios de Histopatologia e Serviço Social. Ao Serviço de Prevenção competirá atender a qualquer paciente que o procure.

1969. POLÍTICA

EUA aceitam discutir com a Rússia

Bruxelas, Genebra, 12 - Diplomatas aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), informaram que os Estados Unidos estão dispostos a discutir a diminuição da fabricação de projéteis nucleares, com a União Soviética, sem exigir inspeções no terreno, recusadas pelos russos em ocasiões anteriores. Govêrnos da Europa Ocidental apoiam.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Descoberto novo movimento rebelde

HAVANA, 13 - A polícia secreta anunciou que foi descoberto um movimento revolucionário contra o Govêrno cubano e prêso seu dirigente, Juan Walfrido Despaigne, de 24 anos, ex-soldado do Exercito de Batista. As autoridades encontraram na casa de Walfrido grande quantidade de bonus de cinco, cem e duzentos dólares, emitidos em nome da Organização Ocidental.

1959. CONFLITO

Repulsa à ditadura de Trujillo

Ciudad Trujillo, 13 - (De Joseph A. Taylor) - A frustrada tentativa de invasão da República Dominicana, no mês passado, atingiu um de seus principais objetivos, apesar de mal planejada, mal executada e rápidamente terminada. A abortada tentativa teve ampla repercussão internacional e concentrou a atenção no regime que simboliza nesta Ilha das Antilhas.