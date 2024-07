O Povo é História

Há 20 anos

2004. TRAGÉDIA

Acidente da Líbanos

Um ônibus da banda de forró Líbanos caiu dentro do rio Dois Rios na Estrada do Algodão, no distrito de Mineirolândia, município de Pedra Branca, a 305 quilômetros de Fortaleza, ontem de madrugada, por volta das 4h15min, matando cinco componentes do grupo e deixando nove feridos. Dos nove feridos, oito foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

2004. ÚLTIMAS

Senado rejeita emenda

O Senado dos Estados Unidos se pronunciou ontem, em Washington, contra a emenda constitucional para proibir os casamentos homossexuais, apesar do apoio da Casa Branca à proposta. Em um voto inicial de procedimento, a proposta foi respaldada por 50 votos contra 48, mas não foi adiante porque era necessário o apoio de pelo menos 60 senadores, dos 100.

Há 30 anos

1994. MUNDO

Rebeldes avançam

Dezenas de milhares de pessoas fugiam ontem do Oeste de Ruanda atravessando a fronteira para o Zaire. A fuga é o resultado do avanço da Frente Patriótica Ruandesa, que ruma para o último baluarte do governo depois de três meses de combates. Nas últimas 24 horas, os rebeldes da FPR, a maioria deles Tutsis, assumiram o controle da cidade de Ruhengeri, a Noroeste.

1994. ESPORTES

Brasil vira jogo e vence Japão

Emocionante. Quem foi ao ginásio Paulo Sarasate, ontem, assisitir ao Brasil x Japão pelo vôlei masculino presenciou uma partida de alto nível técnico em que valeu a garra e determinação da Seleção Brasileira que venceu o jogo por 3 sets a 2. Após vencer o primeiro set e perder os dois seguintes, os "meninos de ouro" do Brasil esboçaram uma reação fechando o quarto set.

Há 40 anos

1984. RESTAURAÇÃO

Cavalinhos na Praça Murilo Borges

Momento histórico para a vida cultural de Fortaleza foi o inicio, ontem, dos trabalhos de montagem da Fonte das Três Sereias (popularmente conhecida como Fonte da Lagoinha) na Praça Murilo Borges, no centro da cidade. Retirada há uma década da paisagem urbanistica da capital, passou por um completo trabalho de restauração de peças, com a recuperação de todo o conjunto.

1984. INTERNACIONAL

Venezuela e sua dívida

Caracas - A Venezuela poderia se converter no primeiro país latino-americano a conseguir refinanciar sua dívida externa sem ter que recorrer a um programa de austeridade do Fundo Monetário Internacional (FMI), se os bancos credores aceitarem seu plano de renegociação que será apresentado no dia 23 do corrente. O presidente Jaime Lusinchi reuniu-se na última quinta-feira.