O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Multa pela falta de cinto é de R$ 117

A partir da próxima segunda-feira, o uso do cinto de segurança para passageiros do banco traseiro será obrigatório em todo o Estado. Quem viajar neste fim de semana, deve ficar atento: multa para quem desrespeitar a determinação do Código Nacional de Trânsito é de 120 Ufirs (RS 117,00) e o infrator terá cinco pontos na Carteira de Habilitação, por ser infração grave.

1999. POLÍTICA

Mudança no Banco do Nordeste

A polêmica para a nomeação do novo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra (PMDB-RN), resultou em um acordo para transformar o Banco do Nordeste (BN) e o da Amazônia em agências de fomento econômico. Com isso, os bancos deverão perder suas função comercial até o final do ano. O número de secretarias foi reduzido de sete para cinco.

Há 35 anos

1989. ESPORTES

Copa América é do Brasil

O Brasil conquistou o título de campeão da Copa América, quarenta anos depois, ao vencer o Uruguai por 1 a 0, gol de Romário, de cabeça, aos 4 minutos do segundo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a Seleção Brasileira vingou-se, no mesmo cenário - o Estádio do Maracanã - da derrota de 2 a 1 sofrida diante dos uruguaios na decisão da Copa do Mundo de 1950.

1989. INTERNACIONAL

Países querem anulação da dívida

Paris - Os participantes da "Outra Reunião de Cúpula Econômica" (Toes 89), organizada paralelamente à reunião de cúpula dos sete grandes, em Paris, pediram ontem a ONU que convoque uma conferência internacional para a anulação da dívida do Terceiro Mundo. Reiteraram os pedidos formulados pelos "pobres" e transmitidos sexta-feira à noite aos "ricos".

Há 45 anos

1979. BRASIL

Estimularão produção em série

O Secretário Geral do Ministério da Indústria e Comércio, Marcos José Marques, informou ontem que já estão praticamente aprovados pelo Governo uma série de medidas que vão estimular uma imediata produção em série de carros a álcool no País. Entre elas estão a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), desconto na Taxa Rodoviária Única.

1979. RESGATE

Resgatados sobreviventes do veleiro

Natal - Os quatro sobreviventes no veleiro sul-africano "Mon Amie", de 13 metros de comprimento, que havia encalhado no último dia 23 no Atol das Rocas, a 140 milhas de Natal, foram resgatados ontem pela corveta "Ipiranga", da Base Naval de Natal. O veleiro havia deixado Fernando de Noronha no último dia 21, com destino a Fortaleza, encalhando dois dias depois.