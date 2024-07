O Povo é História

Há 50 anos

1974. CONFLITO

Iminente a guerra

A Grécia está concentrando tropas na fronteira da Turquia. Suas forças encontram-se em estado de "alerta total" e informou-se que estão prontas para intervir, caso ocorra um eventual ataque dos turcos à ilha de Chipre. A Turquia acusou a Grécia de violar os acordos internacionais, ao dar apoio ao golpe militar contra o governo cipriota do arcebispo Maarios.

1974. INTERNACIONAL

Explode bomba na torre de Londres

Londres - Uma bomba explodiu ontem na Torre de Londres, cenário de alguns dos mais sombrios episódios da História britânica matando uma mulher e ferindo pelo menos 36 pessoas, entre elas várias crianças - informou a "Scotland Yard". A explosão abriu um buraco na Torre Branca, centro da fortaleza construída há 900 anos por Guilherme, o Conquistador, às margens do Tâmisa.

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Projeto de aposentadoria

Brasília, 18 (Transpress) - O projeto de aposentadoria aos 30 anos de serviço, com parecer favorável do relator da matéria, deputado Luis Brunet, não entrará em pauta para votação da Câmara Federal, com pedido de urgência formulado pelo deputado Florisceno Paixão, segundo informou o Presidente da ASCB, que retornou de Brasília. Entrará em votação o projeto de João Veiga.

1964. BRASIL

Tese de prorrogação

Rio, 18 - (Transpress) - Certos círculos politicos, uma vez votada a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco, estão estudando, agora, a possibilidade de prorrogação também dos mandatos dos Governadores estaduais, para coincidência no sentido amplo de todos os mandatos eletivos. A tese foi levantada, inicialmente, pelo deputado Laerte Vieira, da UDN de Santa Catarina.

Há 70 anos

1954. ESPORTES

Adiado para segunda-feira

Instalou-se ontem o Congresso do VII Campeonato Brasileiro de Basquetebol Juvenil, numa reunião realizada na sede da Associação Cearense de Imprensa. João Carlos Cantuária fez uma análise profunda dos problemas por que está passando cada Estado para enviar em tempo suas delegações ao certame, terminando por sugerir o adiamento do inicio do mesmo.

1954. MUNDO

Sobem as águas do Rio Danúbio

Viena, 17 - (AFP) - A emissora de Budapest, captada em Viena, anuncia que os diques, situados perto da cidade Moson Magiovar, romperam-se e que a inundação ameaça a auto-estrada Viena-Budapest. Na cidade de Gyor, as águas do Danúbio atingem os bairros do centro. Um total de 4.000 pessoas dessa região foi evacuado. Em Budapest e Mohac, cidade situada no sul da capital.