O Povo é História

Há 20 anos

2004. ECONOMIA

E-gold é moeda no crime

E-gold? Para quem não conhece - por enquanto -, essa já está sendo considerada por setores da inteligência policial como a mais nova aplicação financeira preferida pelo crime organizado nacional e internacional. O chamado "ouro eletrônico" proporciona negócios 24 horas, via Internet, baixos custos com tarifas, segurança na transição e, principalmente, anonimato.

2004. POLÍTICA

Assistência financeira a vítimas

Entre os vários projetos da área de segurança que a Câmara poderá analisar depois do recesso parlamentar está o projeto de Lei 3503/04, do Senado, que estabelece as hipóteses em que a União prestará assistência financeira às vitimas de ações criminosas ou seus dependentes carentes, por meio do Fundo Nacional de Assistência às Vitimas de Crimes Violentos.

Há 30 anos

1994. FUTEBOL

Tetracampeões

Com atraso, devido ao excesso de bagagens, a Seleção Brasileira de Futebol, tetracampeã do mundo, iniciou, ontem à noite, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, a viagem de retorno ao Brasil. A primeira escala acontece em Recife, onde os jogadores vão percorrer as principais ruas e avenidas em carro do Corpo de Bombeiros. Depois a delegação segue viagem.

1994. CIDADES

Ponte Metálica fica interditada

Foram iniciados ontem pela manhã os trabalhos de recuperação da ponte dos Ingleses, conhecida como Ponte Metálica, na Praia de Iracema. Operários começaram os serviços através de marcação e alinhamento do compressor. Segundo o mestre da obra, Altenor Ferreira da Silva, 42, esta primeira etapa deve se estender durante todo o dia de hoje.

Há 40 anos

1984. GREVE

MEC retém salário dos grevistas

As 28 instituições autárquicas de ensino superior que estão em greve não receberão as verbas, para custeio e pagamento de pessoal, que são enviadas mensalmente pelo Ministério da Educação e Cultura, enquanto não voltarem às suas atividades normais. A suspensão foi determinada pela ministra Esther de Figueiredo Ferraz. Os reitores poderão adotar medidas punitivas.

1984. INTERNACIONAL

Islamitas pressionarão Irã

Manama (Bahrein) - A comissão mediadora de sete nações, criada pela Organização da Conferência Islâmica, reuniu-se, ontem, em Jeddah, Arábia Saudita, num novo esforço do grupo para pressionar o Irã, a fim de que aceite encerrar a guerra com o Iraque, mediante um acordo negociado. O Ministério iraniano de Relações Exteriores emitiu em Teerã uma declaração.