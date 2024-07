O Povo é História

Há 55 anos

1969. CIÊNCIA

Amanhã a descida do homem na lua

Amanhã, às 17h23m (hora de Brasilia), o Módulo Lunar, conduzindo os astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin, deverá pousar suavemente na Lua, iniciando a façanha do século. Ontem, os tripulantes da Apolo-11 realizaram o primeiro teste com o veiculo de exploração lunar, para se certificarem de que todo o seu complexo mecânico estava funcionando bem.

1969. CONFLITO

Honduras e El Salvador ignoram paz

Tegucigalpa, São Salvador, Washington, 18 - A eclosão de ataques de guerrilhas nas montanhas situadas na fronteira entre Honduras e El Salvador estão servindo de impasse aos esforços de paz para aquela região centroamericana, desenvolvidos pela Organização dos Estados Americanos. Uma trégua provisória foi praticamente ignorada por ambos os lados.

Há 65 anos

1959. POLÍTICA

Fidel Castro vai voltar ao poder

HAVANA, 20 (FP) - Espera-se que o sr. Fidel Castro reassuma, hoje, a direção do govêrno de Cuba, enquanto Havana se prepara para comemorar a data 26 de julho, que marcou o início da revolução que derrubou o regime do ditador Fulgêncio Batista. Havana já está voltando à normalidade depois de profunda comoção causada pela renúncia de Fidel Castro, a qual não se efetivou.

1959. INTERNACIONAL

As dificuldades de Kassem

JERUSALÉM - (Luigi Sordi) - A situação política do Iraque voltou à atualidade depois de a Inglaterra ter recomeçado a fornecer armas ao Govêrno de general Kassem. Kassem encontra-se evidentemente diante de uma grave situação política. No Cairo os acontecimentos do Iraque são descritos em tintas sombrias: combates entre tribos curdas para a Turquia e o Irã;

Há 75 anos

1949. MUNDO

Ingleses querem fabricar a bomba

Washington, 20 - (A. F. P.) - Foram convocados para uma sessão secreta, a realizar-se hoje a comissão comum de energia atômica, o Senado e a Camara dos Representantes. Acredita-se que nessa reunião será decidido o estudo das relações entre os Estados Unidos, de um lado, e Grã Bretanha e o Canadá, do outro, em materia de pesquisas atômicas.

1949. ESPORTE

Campeonato de Ping-pong

O Campeonato Cearense de Ping-Pong, que está sendo efetuado num ritmo normal, terá andamento hoje á noite, na séde do Gentilandia, com a efetivação de mais um animado encontro. Estarão frente á frente as equipes do America e do 24 de Maio, num jogo que vem desportando o entusiasmo do expectadores. America e 24 de Maio possuem bôas equipes.