O Povo é História

Há 50 anos

1974. CONFLITO

Miss Chipre não tem para onde ir

Manita - Diferentemente da maioria das concorrentes ao concurso de Miss Universo, que foi realizado ontem em Manila, Miss Chipre afirmou que não sabe para onde irá. Numa entrevista concedidas à Agência de Noticias das Filipinas, Tangridou Andri, de 22 anos, disse que não sabe se voltará para casa, devido à invasão turca da ilha do Mediterrâneo que representa.

1974. BRASIL

Morre Adauto Lúcio Cardoso

Rio - Faleceu sábado último, às 8 horas da manhã, vitimado por um enfarte agudo, o Ministro do Supremo Tribunal Federal o ex-deputado Adauto Lúcio Cardoso. Pertencente as hostes da antiga UDN, Adauto Lúcio Cardoso foi lider do bloco revolucionário em 1964 e em 1965 assumiu a Presidência da Câmara Federal, cargo que renunciou em 1966 em protesto.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Reivindicação do Estado de Israel

Beirute, 21 - (AFP) - Maccache convocou os representantes diplomáticos das grandes potências ocidentais para pedir que seus governos façam uma declaração especial em resposta ao anúncio feito pelo govêrno israelita de que o Estado de Israel reivindicaria 60% das águas do rio Litani. Numa declaração á imprensa, o ministro libanês do Exterior frisou.

1954. CEARÁ

Estatuto dos funcionários publicos

Foi, afinal, aprovado, na sessão de ontem da Assembléia, o projeto do Estatuto dos Funcionários Públicos, que há cêrca de seis anos tramitava naquela Casa. Estando o projeto em regime de urgência por força de requerimento do sr. Edival Tavaro, vice-lider da UDN, foram apreciadas, em reunião conjunta das comissões de Justiça e Finanças, as emendas (cerca de 200).

Há 90 anos

1934. SEPULTAMENTO

Os funerais do Padre Cícero

Joazeiro, 21 - 10 hs,10 - O movimento da cidade é intensíssimo desde ontem, não se tendo registrado até agora qualquer incidente. O corpo do padre foi visitado durante toda a noite por milhares de pessoas. Ontem, ás dezessete horas, o avião militar fez desmoradas evoluções sôbre a cidade, em homenagens ao morto. O municipio do Crato decretou luto oficial por três dias.

1934. POLÍTICA

Tomou posse Getúlio Vargas

Rio, 20 A. B. - Apesar da oposição de vários membros exaltados da bancada paulista, resolveu a mesma representa-se na posse do presidente Getúlio Vargas. O govêrno não cogitou deferir o dia de hoje, nem pensou mesmo em declarar o ponto facultativo nas repartições. A ceremônia da posse do presidente Getúlio Vargas decorrerá com muita simplicidade.