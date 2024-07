O Povo é História

Há 20 anos

2004. NACIONAL

Localizado caído em Campos

Uma equipe da Petrobras localizou às 5h30min de ontem na bacia de Campos, litoral Norte do Estado do Rio, o helicóptero a serviço da empresa que caiu na manhã de quinta-feira com 11 pessoas a bordo. Segundo a estatal, há corpos dentro da aeronave, que continua submersa, mas ainda não se sabe o número. Cinco pessoas sobreviveram, uma morreu e cinco estão desaparecidas.

2004. BRASIL

Vítimas ainda sem as indenizações

O drama das vítimas do Palace II está longe de terminar. A Justiça começou a entregar ontem as primeiras ordens de pagamento para indenizar as famílias, mas no fim da tarde a juíza da 7ª Vara de Execuções Fiscais do Rio de Janeiro, Frana Elizabeth Mendes, proibiu o Banco do Brasil de pagar as famílias. O Palace II caiu em 22 de fevereiro de 1998, deixando oito mortos.

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Políticos e empresários presos

A Polícia Italiana prendeu ontem dezenas de empresários e políticos, de Norte a Sul do País. Eles são acusados de corrupção, segundo anunciaram em Roma fontes judiciais. Em Milão, o presidente da sociedade Augusta Spa Elicotteri (helicópteros), Roberto D'Alessandro, de 59 anos, foi detido em casa por ter violado a legislação sobre o financiamento de partidos.

1994. INTERNACIONAL

Militares assumem o poder

Militares gambianos anunciaram este sábado, através do rádio, a tomada do poder em Gâmbia. O golpe de estado foi sangrento, afirmaram em uma declaração onde anunciam a formação de um conselho provisório das Forças Armadas, que dirigirá o país. A composição do conselho será anunciada em breve, segundo a declaração, que insta os ministros.

Há 40 anos

1984. NOMEAÇÃO

Mulher será Ministra da Defesa

O Presidente da França, François Mitterrand, pela primeira vez na História deste País, nomeou ontem uma mulher, Edwige Avice, de 39 anos, Secretária de Estado da Defesa, em substituição a Jean Gatel. Membro do Partido Socialista, Edwige, nascida em 1945, foi eleita Deputada de Paris em 1945, foi eleita Deputada de Paris em 1978. Autora de vários projetos de lei.

1984. ECONOMIA

Óleos comestíveis: preços liberados

Brasília - Os preços no atacado e no varejo do óleo de soja, dos óleos vegetais, da margarina e do farelo de soja estarão totalmente liberados a partir da próxima semana, segundo anunciou ontem o Secretário Especial de Abastecimento e Preços (SEAP), José Milton Dallari. Deverá fazer parte da lista também a gordura hidrogenada. A Sunab baixou portaria tabelando.