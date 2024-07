O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIÊNCIA

Vacina contra a tuberculose

Uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto (319 km de São Paulo) acaba de desenvolver uma vacina inédita contra a tuberculose que, além da prevenção, serve para o tratamento de doentes. O desenvolvimento da vacina gênica, ou vacina de DNA, foi coordenado pelo professor Célio Lopes Silva, 46.

1999.BRASIL

Paraguaios X Brasileiros

O conflito entre agricultores brasileiros e sem-terra paraguaios pela posse de terras no interior do Paraguai pode gerar um problema diplomático de difícil solução. Esse temor foi manifestado pelo presidente da Câmara dos Deputados do país vizinho, Efrain Alegre {PLRA). Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra do Paraguai estão invadindo as propriedades.

Há 35 anos

1989. FORTALEZA

Bimotor cai na Lagoa de Parangaba

Um avião bimotor caiu ontem, às 19 horas. na Lagoa de Parangaba, zona sul de Fortaleza, quando tentava aterrissar no aeroporto Pinto Martins. Os dois tripulantes da aeronave, piloto e co-piloto, foram imediatamente resgatados com vida por uma guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros e uma equipe da Base Aérea, avisadas, instantes antes.

1989. CEARÁ

Devastação do rio Piranji

A devastação dos mangues do rio Piranji, situado entre Beberibe e Aracati, por empresas criadoras de camarões, está sendo denunciada através de colônias de pescadores das duas cidades litorâneas e outras entidades. Num documento encaminhado, os denunciantes apontam que as firmas praticam, entre outras irregularidades, pesca predatória das larvas.

Há 45 anos

1979. INTERNACIONAL

Frota quer resgatar vietnamitas

Washington - Os Estados Unidos estão mobilizando sua sétima frota em um esforço internacional destinado a salvar milhares de refugiados vietnamitas que navegam à deriva por águas próximas às costas do sudeste aiático. Aviões de patrulha de longo alcance "levam a cabo missões diárias no sul do mar da China para localizar e dar ajuda aos refugiados que se encontram em situação.

1979. MUNDO

Mais 25 mil retornam

São José - Cerca de 25 mil nicaraguenses sairam em dois dias do território costariquense em direção à Nicarágua, por via terrestre, informou aqui um alto funcionário do Ministério de Segurança Pública. Na Alfandega de Penas Blancas, onde funciona o posto de migração em território de Costa Rica, centenas de nicaraguenses se empurravam buscando os vistos de saída.