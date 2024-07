O Povo é História

Há 55 anos

1969. POLÍTICA

Bolívia descobre plano subversivo

La Paz, 26 - O Govêrno boliviano anunciou ontem haver descoberto um nôvo movimento comunista de guerrilhas "sem proporções continentais", nas cidades e nas selvas tropicais dêste país. O Ministro do Imperio coronel Eufronio Hinojosa, declarou que "a ação subversiva ainda não foi eliminada e continua sendo uma ameaça contra a estabilidade do sistema de Govêrno as suas ameaças."

1969. MUNDO

Armstrong, Aldrin e Collins

A bordo do porta-avões "Hornet", 26 - Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, navegam hoje para o seu primeiro contato com o território norte-americano, após terem regressado de sua missão de visita ao satélite natural da Terra. Viajam a bordo do navio-capitânea que comandou as operações de resgate, no Pacifico, devendo chegar às 15 horas (hora de Brasília), no Havai.

Há 65 anos

1959. CIÊNCIA

Enxêrto da córnea

PORTLAND - Oregon, 25 - (FP) - Dois cegos teriam recuperado a visão graças a um enxêrto da córnea, praticado com o auxilio dos olhos de um antigo ministro do presidente Eisenhower, falecido ontem. Trata-se do sr. Douglas Mckay, antigo governador do Oregon e antigo Secretário do Interior. Os cirurgiões realizaram imediatamente operação em dois pacientes cegos.

1959. INTERNACIONAL

Não dominam a energia da Bomba H

LONDRES, 25 - Os cientistas britânicos admitiram que não conseguiram ainda dominar a energia da bomba de hidrogênio e que talvez abandonam a máquina "Zeta", que tem sido alvo de tanta publicidade, pois, dizem, estão encontrando grande dificuldade em entender a "Zeta", segundo declarou Sir William Penny, chefe do Departamento de Investigação Atômica.

Há 75 anos

1949. CEARÁ

21 pessoas mortas!

Quando encerravamos a presente edição, recebemos, de um Cearense-reporter de Sobral, pelo Telegrafo Nacional, a noticia de que ocorreu, precisamente, às 9 horas da manhã de hoje, um horrivel desastre de caminhão, na serra da meruoca, resultando, em consequencia, na morte de nada menos de 21 pessoas. Por uma causa ainda não apurada, desgovernou-se.

1949. ESPORTES

Campeonato de Pingue-pongue

O "Campeonato Cearense de Pingue-pongue", promovido pela F.C.D., ve alcançando o exito desciado. Varias rodadas já foram disputadas e todas elas decorreram num ambiente bastante movimentado, reinando acima de tudo a disciplina e cordialidade entre os contendores. O Gentilandia lidera o certame com as honras de invicto, já tendo sobrepujado duas categorizadas equipes.