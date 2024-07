O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Explosão no Aeroporto de Londres

Londres - Uma explosão abalou na noite passada o Aeroporto Heathrow, de Londres. A Polícia receia haver muitas vítmas. A explosão foi, aparentemente, provocada por uma bomba colocada num automóvel, no parque de estacionamento. A agência noticiosa britânica disse que a detonação ocorreu 25 minutos depois de uma advertência telefônica feita por um homem.

1974. MUNDO

Invadida embaixada da Santa Sé

Santiago do Chile - Cerca de 20 pessoas, entre as quais dois sacerdotes católicos, invadiram há três dias a Embaixada da Santa Sé em Santiago, para pedir asilo politico, segundo se revelou ontem, após ter o grupo viajado para o exterior. Os invasores pediram para se entrevistar com o Núncio Apostólico, dom Sotero Sanz Villalba, que atualmente está no exterior.

Há 60 anos

1964. ECONOMIA

Dez anos para financiamento

O Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal reunido, 6ª feira última decidiu fixar em 10 anos o prazo máximo para financiamento para aquisição de casa própria. Para decidir assim, a direção da Caixa considerou que a medida possibilitará o mais rápido retorno do capital investido, dando condições de atendimento a maior número de clientes.

1964. FORTALEZA

13 casas não foram aos ares

Por verdadeiro milagre, 13 casas não foram aos ares, à uma hora da madrugada de hoje. Felizmente não se consumou como era previsto por um bando de terroristas não identificados, a explosão de 15 "bananas" de dinamite. Os prédios que seriam atingidos estão localizados na rua Barão de Aracati, entre Antônio Justa e Aprendizes Marinheiros, no bairro da Aldeota.

Há 70 anos

1954. ESPORTES

Venceu bem o "América"

Vencendo o Gentilândia por 5 x 2, na tarde de sábado o América firmou-se na liderança do campeonato de futebol da cidade. O esquadrão rubro mereceu a vitória, é verdade, mas não por escore tão amplo. Teve sorte, aproveitou bem as oportunidades e Bacabal esteve num grande dia, fazendo defesas sensacionais. Claro que um clube quando está ganhando faz isso porque supera.

1954. BASQUETE

Cearenses x Mineiros, hoje

O Campeonato Brasileiro do Basquetebol Juvenil terá prosseguimento à noite de hoje, com a realização da penúltima rodada. Os jogos desta noite são dos mais importantes para a classificação final. É que reune os quatro "fives" que naturalmente já estão classificados para as primeiras colocações. Abrindo a rodada preliarão os "scratches" de Minas Gerais e do Ceará.