O Povo é História

Há 30 anos

1994. ÚLTIMAS

Traficantes roubam armas

Numa ação audaciosa, um grupo de traficantes invadiu na madrugada de domingo o Campo de Instrução de Gericinó, na Vila Militar, em Deodoro, Zona Norte do Rio. Os criminosos renderam uma patrulha composta por seis soldados e uma sentinela e roubaram cinco fuzis FAL (Fuzil Automático Leve) e duas pistolas calibre 9 mm. O resultado do IPM deverá estar concluido em 30 dias.

1994. VIDA&ARTE

Humor de luto: Morre Mussum

30 - O humorista Antonio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, foi sepultado ontem, às 17 horas, no Cemitério Congonhas, bairro de Santo Amaro (Zona Sul de São Paulo). Os amigos Renato Aragão (o Didi) e Dedé Santana saíram ontem pela manhã do hospital bastante emocionados. Didi declarou que Mussum era a alegria ambulante e estava sempre alegre.

Há 40 anos

1984.OLIMPÍADAS

Atentado e os jogos Olímpicos

Um automóvel atropelou na noite da última sexta-feira um numeroso grupo de pessoas perto da Vila Olímpica, na Universidade do Sul da Califórnia. As autoridades disseram que uma pessoa morreu e pelo menos 52 resultaram feridas. Automóvel, era conduzido por Daniel Lee Young, de 21 anos, que rodou em grande velocidade atropelando transeuntes com grande violência.

1984. MUNDO

Peru comemora sob tensão

Lima - Esta capital comemorou ontem o 163º aniversário da independência nacional do Peru, em meio a rigorosas medidas de segurança, depois que foi dinamitada sexta-feira, à noite, uma delegacia policial, num setor periférico da cidade. Patrulhas de policiais a pé e em veículos blindados percorreram as ruas, enquanto se oficiava uma missa solene pela independência.

Há 50 anos

1974. POLÍTICA

Turquia faz exigências

Ancara, Nicosia, Genebra - O primeiro-ministro Bulent Ecevit apresentou ontem rígidas condições para um acordo de paz em Chipre e insistiu no direito da Turquia de manter e aumentar sua força de invasão na ilha. Ante as vacilações nas conversações tripartites de Genebra, Ecevit convocou a imprensa em Ancara e afirmou: "Não estamos em condições para assinar um acordo".

1974. ESPORTES

Penalti fantasma empata jogo

Mossoró - Fortaleza e Potiguar não passaram de empate de 1 a 1, ontem à tarde, no Estádio Leonardo Nogueira, em jogo bem disputado, não obstante o resultado não ter feito justiça ao tricolor de aço. O gol do Potiguar foi assinalado, no segundo tempo, através de uma penalidade máxima inventada pelo juiz José Pereira, pois o choque entre Roner e Berico foi casual.