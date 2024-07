O Povo é História

Há 60 anos

1964. CEARÁ

Falta café na praça

Vem-se verificando nos últimos dias falta de café no mercado local, crise que hoje se apresentou mais aguçada, sendo rara a casa de revenda que dispõe do produto. O sr. Audálio Monteiro, presidente do Sindicato dos Torretadotes, atribue o fato à irregular distribuição do café por parte do IBC no mês de julho. Como se sabe, as cotas de algumas moageiras não foram entregues.

1964. MUNDO

A catástrofe do Alexandria

CAIRO - (FP) - "A catástrofe de Bona, onde 108 pessoas morreram e outras 172 ficaram gravemente feridas, não se deve a um êrro de manobra no transporte de munições nem a uma explosão na máquina do "Alexandria". Creio que a catástrofe foi provocada pela explosão de um engenho colocado nos porões do navio", declarou o comandante do barco egipcio.

Há 70 anos

1954. INTERNACIONAL

As relações entre a India e Portugal

Washington, 30 - AFP - O govêrno português, considerando que a presença do cônsul geral da India em Goa e do vice-consul do mesmo país em Mormugao constituem uma séria ameça para a segurança dos territorios portugueses, comunicou ao govêrno de Nova Delhi que esses dois agentes consulares deverão deixar o território português até o meio dia de amanhã.

1954. ESPORTES

Gentilândia x Nacional, hoje

O Gentilândia vai tentar hoje quebrar o "encanto" do Nacional. O alvi-anil vem se preparando ha muito para êsse encontro, que está despertando vivo interesse. Como se sabe, o time dos Correios e Telegrafos, em três partidas, vem conseguindo se manter invicto, ocupando, presentemente, o segundo lugar da tabela. Chegou agora a vez do Gentilândia de enfrentar o Nacional.

Há 80 anos

1944. GUERRA

Invadida a Alemanha pelos Russos

MOSCOU, 31 - Reuters - Os russos avançam hoje, celeremente, pelo território da Prússia Oriental, que acaba de ser invadido. O território que está sendo percorrido pelos soldados da União Soviética, rumo ao coração da Alemanha, pertencia anteriormente á Polônia. Após entrarem em território alemão, os exércitos russos já transformaram sua irrupção.

1944. FUTEBOL

Ceará e Luso

Terá inicio amanhã, á tarde, no Estádio Getulio Vargas, o segundo turno do Campeonato Cearense de Futebol, com a realização do prélio entre os esquadrões representativos do Ceará e do Luso. O Luso surgiu no cenário esportivo da cidade, quando da realização do torneio Municipal, com um conjunto dos mais poderosos, chegando até mesmo a ameaçar os lideres.