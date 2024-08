O Povo é História

Há 25 anos

1999. BRASIL

Composição poderá ser modificada

Os Departamentos da Criança e do Adolescente dos ministérios da Saúde e da Justiça vão solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS) a substituição da principal substância que compõe a cola de sapateiro, o tolueno de benzeno. O produto, com propriedades alucinógenas, é aspirado diariamente por milhares de crianças e adolescentes no País.

1999. INTERNACIONAL

Khatami se diz fiel ao Guia Supremo

O presidente do Irã, Mohammed Khatami, assegurou que os confrontos que traumatizaram seu país recentemente foram uma "declaração de guerra" contra seu programa de reformas democráticas. Khatami disse que esperava outras crises, mas desmentiu que o regime esteja dividido e reiterou sua fidelidade à Revolução e ao Guia Supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Acesso ao maciço ainda é difícil

Vinte dias depois das fortes chuvas que se abateram sobre a serra de Baturité, as marcas do aguaceiro ainda são bem visíveis. A falta de vegetação nos pontos onde caíram as barreiras é uma constante na subida do Maciço. As poucas pessoas vendendo frutas e verduras, às margens da rodovia, denunciam o baixo preço dos hortifrutigranjeiros na região, apesar das perdas.

1989. CUBA

Narcotráfico: preso ex-Ministro

Havana - O ex-Ministro do Interior, general José Abrantes, e outros nove altos oficiais que pertenceram ao plano principal do mesmo Ministério, foram presos ou degradados e reformados, informaram ontem fontes oficiais. Entre as causas da prisão a informação citou a necessidade de "aprofundar nas investigações em curso", em tácita referência ao processo por tráfico de drogas.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Acolherá mil refugiados vietnamitas

Salisbury, Bangkok - O Governo de Zimbabwe-Rodésia anunciou ontem, que acolherá mil refugiados vietnamitas "por questões de humanidade e espírito cristão". Não foram dados detalhes sobre a forma como se facilitará a instalação destas pessoas, num país prejudicado pela guerra de guerrilhas iniciada há seis anos e meio e por sanções internacionais.

1979. POLÍTICA

Washington, Londres e Moscou

Genebra - Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética anunciaram ontem que conseguiram um acordo sobre "os principais elementos de verificação" em seus dois anos de conversações trilaterais sobre uma proibição de todas as provas de armas nucleares. Em um informe conjunto sobre o processo, apresentado na Conferencia de Desarmamentos de Genebra.