O Povo é História

Há 55 anos

1969. MUNDO

Tropas de El Salvador

Tegucigalpa, São Salvador, Washington, 2 - As tropas salvadorenhas começaram a se retirar de Honduras, segundo anunciou o Govêrno hondurenho. A retirada começou quando El Salvador deslocou sua artilharia pesada, segundo o comunicado oficial de Honduras. O informe acrescenta que os cidadãos hondurenhos que fugiram da zona de guerra começarão o retôrno.

1969. NACIONAL

Navios russos no atlantico sul

São Paulo, 1º - O vice-almirante Dias de Carvalho Rocha, chefe do Núcleo de Comando da Zona de Defesa Atlantica, reiterou, em entrevista a imprensa paulista, sua advertência feita anteriormente, em declarações formuladas em Porto Alegre, de que a presença de navios soviéticos no Atlântico Sul está preocupando não "apenas as autoridades brasileiras, mas as de todo o mundo".

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

Primeiro cargueiro nuclear

CAMDEN, Nova Jersey - (IPS) - O primeiro navio marcante nuclear do mundo, o "N. S. (Nuclear Saip) Savannah", foi lançado, no estaleiros de Camden, da "New York Shipbuilding Corporation". O barco pioneiro, de 180 metros de com primeiro por 24 de largura, deverá fornecer valiosas informações sôbre a utilização de novas aplicações da energia atômica.

1959. FORTALEZA

Taxímetros para uso experimental

Ainda esta semana, espera o Inspetor Geral do Transito receber os dois taxímetros, já adaptados aos preços da praça de Fortaleza, de acôrdo com o que ficou acertado com o representante da fábrica "Capelinha" de São Paulo, que aqui esteve, semana passada, sr. João Wolfran. Êstes dois aparelhos servirão para o contacto prático e direto entre motoristas e público.

Há 75 anos

1949. FUTEBOL

Funcionou o "carimbo" do "Penarol"

Ao contrario do que se esperava, a peleja entre "Penarol" e "Gentilandia" não agradou, muito embora não tenha decepcionado totalmente. A porfia entre alvi-anis e "normalistas", devido ás destacadas atuações que vinham cumprindo no certame as equipes dos dois clubes, vinha sendo aguardada com bastante interesse e expectativa. Possuindo forças equivalentes.

1949. CIDADES

Taxas são as mais altas do mundo

A adoção, pelos armadores, com a aquiescencia da Associação Comercial, da taxa de trinta cruzeiros, cobrada a titulo de transporte da mercadoria do porto de Mucuripe nos armazens do centro comercial, está provocando, como é natural, justificada grita dos importadores, por vir onerar ainda mais a carga destinada a esta praça, forçando o aumento de preço.