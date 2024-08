O Povo é História

Há 30 anos

1994. ECONOMIA

Plano Real e a inflação no Paraguai

A inflação do Paraguai em julho chegou a 1,4%, o que indica uma alta sobre os níveis de maio (0 .8%) e junho (também 0,5%), informou ontem a avaliação do Banco Central. O Banco Central explicou que o aumento salarial de 10% em julho e a implementação do Plano Real no Brasil foram os agravantes para o aumento da inflação. Um dos fatores o ingrediente psicológico de expectativa.

1994. ÚLTIMAS

Manda escolas descumprirem MP

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) decidiu não acatar a medida provisória 500/94, editada pelo Governo, regulamentando as mensalidades escolares. Em nota oficial divulgada ontem, a Confederação instruiu as escolas particulares a não cumprirem a medida provisória que está no Congresso para votação até o próximo dia 10.

Há 50 anos

1974. CEARÁ

Inauguração no interior e na policia

O governador Cesar Cals, dando prosseguimento ao su programa de inauguração na capital e no interior, entregou ao tráfego, ontem, ás 10 horas, o trecho rodoviário Icó-Iguatu, com uma extensão de 50 quilômetros. Falando na oportunidade, o Chefe do Executivo ressaltou o papel desempenhado pelas lideranças daquela região para a conquista.

1974. ESCÂNDALO

Condenado mais um assessor

Washington - O ex-conselheiro da Casa Branca, John Dean III foi condenado ontem a quatro anos de prisão, pelo papel que desempenhou nas tentativas de encobrir o escândalo de Watergate. Dean, principal testemunha contra o presidente Richard Nixon, no encobrimento do caso, reconheceu sua culpa há oito meses. O juiz John J. Sirica deu-lhe o prazo até o dia 3 de setembro.

Há 70 anos

1954. ESPORTE

Honrou o basquete cearense

A bordo de um aparelho da Aerovias do Brasil, regressou ontem à tarde a nosa capital a delegação do Náutico Atlético Cearense, que, em Natal, conquistou o honroso título de campeão do torneio pentagonal que marcou a inauguração do "Ginasium Silvio Pedrosa". O feito do Náutico foi dos mais brilhantes e merece, por isso mesmo, ser destacado e colocado no devido lugar.

1954. CICLISMO

Aguarda-se o dia da prova

Os circuitos esportivos de nossa capital, no setor do ciclismo, acham-se inteiramente voltados para a grandiosa prova que o Jabaquara A. C. realizará no próximo dia 22 do corrente e que se denomina "Prova 24 de Junho". Na realidade, é grande o interêsse que vem despertando essa competição, que já se tornou tradicional no calendário esportivo de nossa capital.