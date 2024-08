Foto: opovo.doc ESTADOS UNIDOS COMEÇAM A BOMBARDEAR O VIETNÃ DO NORTE

5 de agosto de 1964

USAF bombardeia instalações militares no Vietnan do Norte

Washington, Londres e Paris, 5 - (FP) - O mundo ficou emocionado e inquieto, ontem à noite, quando o presidente Lyndon Johnson, após ter conferenciado com os membros de seu Gabinete e com os dirigentes parlamentares, anunciou, solenemente, atarvés da televisão que tinha sido iniciado um ataque aéreo contra as lanchas torpedeiras norte-vietnamitas e contra algumas instalações militares do Vietnan do Norte, utilizadas nos ataques, que foram renovados ontem contra os destroleres norte-americanos. O Presidente dos EE.UU. falando ao público, acrescentou que a sua resposta seria no momento "limitada e apropriada" e que a América do Norte "não desejava uma guerra mais ampla".

Também falou que encarregara Adlai Stevenson, representante permanente dos EE.UU. na ONU, de apresentar êste assunto, imediatamente e com tôda urgência, perante o Conselho de Segurança das nações Unidas. Em Nova Iorque afirma-se que o Conselho reunir-se-a para examinar a questão, hoje, às 15h30m. De outro lado, Johnson anunciou que havia pedido ao Secretário Dean Rusk, que notificasse a posição dos EE.UU. "aos nossos amigos e aos nossos adversários". Finalmente, o Presidente declarou que iria pedir ao Congresso que aprove uma resolução declarando, claramente "que o govêrno dos EE.UU. está coeso e que adotará tôdas as medidas necessárias para defender a liberdade e a paz no sudeste asiático".

Bombardeio

Aviões da USAF atacaram em 54 saidas, quatro bases de lanchas-torpederias e um depósito de combustível do Vietnan do Norte, anunciou o sr. Robert MacNamara, secretário de Defesa em entrevista à imprensa. Acrescentou que as 25 lanchas inimigas foram destruidas ou danificadas e que 90% do depósito de combustível, foram também arrazados. MacNamara continuou dizendo que foram perdidos dois aparelhos norte-americanos, e outros dois foram abatidos na primeira réplica dos EE.UU. contra as bases adversárias.

Reunião da OTAN

O Conselho Permanente da OTAN se reunirá esta tarde em sessão extraordinária, a pedido dos Estados Unidos, anuncia a delegação norte-americana na OTAN. O representante permanente adjunto fará, na ausência do embaixador Thomaz Finletter, uma exposição sôbre os últimos acontecimentos no golfo de Tonquim e informará particularmente aos aliados dos norte-americanos acêrca das decisões anunciadas pelo presidente Lyndon Johnson. O embaixador Manilo Brosslo, que acaba de substituir a Dirk Stiker no posto de Secretário Geral da OTAN, presidirá, pela primeira vez, os debates do Conselho.

Apoio

A Grã Bretanha apoiará a gestão feita pelos Estados Unidos perante o Conselho de Segurança, a próposito dos incidentes ocorridos entre os Estados Unidos e Vietnan do Norte, mas ao mesmo tempo apoiará todos os esforços que forem feitos para impedir que se agrave o conflito - informaram circulos autorizados. O Primeiro Ministro Britânico Sir Home, que se encontra em férias na Escócia, já está a par dos dramaticos acontecimentos que ocorreram à noite de terça e quarta-feiras e espera-se que dê instruções que serão enviadas prontamente ao representante do Reino Unido Patrick Dean.

6 de agosto de 1964

Johnson escreveu a Castelo sôbre crise no Sudeste da Asia

Rio, 6 - (Transpress) - A mensagem que o presidente Lyndon Johnson enviou ao Govêrno brasileiro, em tôrno da crise politico-militar do sudeste da Asia, foi entregue ao Itamarati pelo embaixador Lincoln Gordoa, não tendo ainda chegado a Brasilia, a tempo de permitir o pronunciamento do Presidente da República. O Secretário de Imprensa da Presidência, jornalista José Wanberto, esclareceu que o Presidente está vivamente interessado na marcha dos acontecimentos, mas que, somente depois de inteirar-se de todos os detalhes, podera fazer um pronunciamento. Por outro lado, fontes oficiais desmentiram que o embaixador Gordon estivesse sendo esperado em Brasília.

Pronunciamento, hoje

Rio, 6 - (Transpress) - O chanceler Vasco Leitão da Cunho irá hoje a Brasília, discutir com o presidente Castelo Branco a posição do Brasil em face da crise no Vietnam do Norte. Uma fonte do Itamarati informou que provavelmente o Brasil apoiará os Estados Unidos, embora sem saber de que maneira. Por outro lado, foi confirmada a existência de uma carta do presidente Castelo Branco ao presidente Lyndon Johnson, porém ficou determinada que o comunicado oficial do Brasil sôbre a matéria só será divulgada após a reunião ministerial de hoje em Brasília, marcada para as 15h30m.

Grande concentração de navios e aviões americanos

Washington, 6 (FP) - Em sua entrevista de ontem, o Secretário de Defesa norte-americano, MacNamara, enumerou as medidas adotadas pelos Estados Unidos no Pacifico: 1 - Foi enviado um bom número de porta-aviões para o Pacifico; 2 - Colocação de aviões de bombardeio na Tailândia; 3 - Transferência de esquadrilhas de aviões de intercepção e de caças e bombardeiros, com base nos Estados Unidos, para posições avançadas no Pacífico; 4 - Envio de uma fôrça operacional submarina, para a parte meridional do Mar da China. As fôrças de elite do Exército e do corpo de fuzileiros navais estão em estado de alerta e prontas para deslocarem-se a qualquer momento. MacNamara referiu-se, novamente, às operações realizadas na noite passada no Golfo de Tonquim, cujo objetivo é "demonstrar, claramente aos norte-vietnamitas, a determinação de exercemos os nossos direitos de operar em alto mar". Esclareceu, ainda: "O inimigo não utilizou foguete contra as fôrças aéreas navais norte-americanas durante o ataque contra as cinco bases do Golfo de Tonquim. Não havia centro de população civil perto das bases atacadas. O ataque se desenrolou com mau tempo e durou de quatro a cinco horas. Os caças dos dois porta-aviões atacaram a baixa altitude e seus objetivos foram alcançados".

Acrescentou: "Os dois destroieres têm ordem para prosseguir patrulha, normalmente, nas águas internacionais do Golfo de Tonquim e de enfrentar qualquer embarcação norte-vietnamita, e empregar todos os meios necessários".

Direito de defesa

Londres, 6 - (FP) - "Uma agressão sem provocação contra os navios dos Estados Unidos em águas territoriais dá todo o direito a uma represália e cabe ao país atacado escolher a maneira como fazê-lo", declarou hoje o Primeiro Ministro britânico, Sir Alec Douglas Home, por ocasião de sua chegada a Londres, depois de passar alguns dias de férias no sul da Escócia.

Pequim acusa

Pequim, 6 - (FP) - "Os Estados Unidos devem interromper imediatamente sua agressão armada contra a República do Vietnan". Com êste titulo, o jornal "Diário do Povo", de Pequim, publica um editorial difundido pela agência de Nova China e cujos termos constituem, depois da declaração do Govêrno chinês, uma nova advertência ao Govêrno de Washington.

Apoio

New York - (FP) - O "New York Oarl Telegram", de tendência republicana da mesma forma que o redator da imprensa norte-americana, aprovam as decisões do Presidente Lyndon Johnson, e acrescenta: "Uma rápida resposta à agressão comunista do Golfo de Tonquim é a melhor maneira de impedir o programa de guerra do Sudeste asiático. Os comunistas chineses e norte-americanos e encontrarão respostas nos ataques ordenados pelo Presidente dos Estados Unidos, contra as lanchas torpedeiras norte-vietnamitas e suas bases. Até onde irão os acontecimentos, depende deles".

Armas Atomicas não

Washington - (FP) - Com referência ao emprêgo das armas nucleares contra o Vietnan do Norte o Secretário da Defesa norte-americano declarou: "Não há razão alguma para pensar que nossos meios de defesa convencionais não serão suficientes".l