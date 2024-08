O Povo é História

Há 20 anos

2004. POLÍTICA

Meia metropolitana irá à votação

Após discussões que começaram no primeiro semestre deste ano, a Assembléia Legislativa aprovou ontem o recurso do deputado estadual Chico Lopes (PCdoB) que garante a tramitação de projeto de lei, por ele proposto, que concede aos estudantes o direito de pagar meia-passagem nos ônibus que circulam pela Região Metropolitana de Fortaleza. O recurso obteve 28 votos.

2004. MUNDO

Morre Cartier-Bresson

O fotógrafo Cartier-Bresson morreu segunda-feira passada, aos 95 anos, em seu recanto localizado de Isle-sur-la Sorgue (sudeste da França). O mundo soube ontem, quando ele já tinha sido enterrado. Vinha-se debilitando há algum tempo, segundo informações divulgadas pelas agências de notícias, sem ao menos querer se alimentar. Foi-se como silenciosamente viveu.

Há 40 anos

1984. INTERNACIONAL

Preocupados com o Canal de Suez

Cairo - O Egito coordena com os Estados Unidos as fórmulas necessárias para enfrentar a recente ameaça de minas contra a navegação no Mar Vermelho e no Canal de Suez, uma das principais fontes de divisas deste País. Entre 7 de julho e o fim da semana passada, várias explosões avariaram cinco navios no Golfo de Suez, de 288 quilômetros de largura.

1984. MUNDO

Sete mil e quinhentos mortos

Bangkok - Sete mil e quinhentos soldados chineses foram mortos ou feridos, pelas Forças Armadas vietnamitas, nos dois lados da fronteira comum, durante os últimos quatro meses, anunciou ontem a Rádio de Hanói, captada nesta Capital. Conforme a Rádio, as tropas vietnamitas dizimaram um regimento de 13 batalhões chinese, pondo fora de ação 7.500 soldados.

Há 60 anos

1964. GUERRA

USAF bombardeia Vietnan do Norte

O mundo ficou emocionado e inquieto, ontem à noite, quando o presidente Lyndon Johnson anunciou, solenemente, através da televisão que tinha sido iniciado um ataque aéreo contra as lanchas torpedeiras norte-vietnamitas e contra algumas instalações militares do Vietnan do Norte utilizadas nos ataques, que foram renovados ontem, contra os destroieres.

1964. CEARÁ

Menores não mais poderão jogar

Maranguape - O juiz de direito desta comarca, dr. Valdemar Alves Pereira, ciente de certas denuncias contra menores, fará baixar portaria, de combate sistemático às contravenções previstas nos arts. 50 § 1º, e 60 da lei das Contravenções Penais. A providência foi adotada tendo em vista denuncias formuladas a êste juizo de que jovens se entregam a jogos de azar.