O Povo é História

Há 30 anos

1994. ESPORTES

Ceará quer decidir hoje

Com o apoio do público cearense que deve lotar as dependências do estádio Castelão, hoje, às 17 horas, o Ceará promete decidir logo no primeiro jogo, aproveitando a vantagem de atuar dentro de casa. Na opinião dos jogadores, o placar preferido é 2 x 0 ou até mesmo 1 x 0, para definir o campeonato com um simples empate, quarta-feira, em Porto Alegre.

1994. INTERNACIONAL

Suspensa ameaça de novos ataques

A ameaça de novos ataques aéreos da OTAN contra posições sérvias próximas a Sarajevo foi suspensa, anunciou ontem a Força de Proteção das Nações Unidas (Fopronu). O major Rob Annink, porta-voz da Fopronu, informou que esta decisão foi tomada depois de que os sérvios da Bósnia aceitaram devolver as cinco armas pesadas roubadas de um destacamento da ONU.

Há 50 anos

1974. MUNDO

Hiroshima quer destruir arsenais

Hiroshima - O Prefeito de Hiroshima, a cidade japonesa que se converteu em símbolo da devastação nuclear, há 29 anos, exortou ontem o mundo a destruir seus arsenais nucleares, "livrando a humanidade da terrível ameaça de um desastre suicida". Setsuo Yamado endereçou o seu apelo aos Estados Unidos, União Soviética, França, Grã-Bretanha, China e índia.

1974. BRASIL

Medidas para integrar os cegos

O ministro Ney Braga, da Educação, anunciará hoje, em São Paulo, na solenidade de abertura da 5a. Assembléia Mundial de Bem-Estar dos Cegos, as medidas que o MEC vai adotar na execução de sua nova política de recuperação e integração social dos cegos e dos portadores de visão reduzida. O MEC vai procurar integrar-se com os Ministérios do Trabalho.

Há 70 anos

1954. POLÍTICA

Repercutiu na Câmara o atentado

Rio, 6 - (Telepress) - Assunto dominante na sessão da Câmara foi o bárbaro atentado de que foi vitima o jornalista Carlos Lacerda e no qual pereceu o major aviador da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz. Sr. Gustavo Capanema, que disse que a agressão e o consequente assassinato do major Rubens Vaz atentam contra a ordem e a integridade do país.

1954. ACORDO

O acordo petrolifero com o Iran

Londres, 7 - (AFP) - Numa declaração publicada a respeito dos acôrdos concluidos em Teeran, entre o govêrno britânico e o Consórcio Internacional, da outra, o "Foreign Office" afirma que a solução do caso do petróleo persa "marcará o inicio de uma nova era na história das relações anglo-persas". O govêrno britânico exprime sua viva satisfação por êsse acontecimento.