O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Apavv prepara documentação

A Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência (Apavv) está preparando a documentação para obter financiamento da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de organizar um programa de apoio às vítimas de violência no Ceará. O assunto foi debatido em reunião realizada na semana passada no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos.

1999. BRASIL

Sete universidades sem crédito

Estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Administração e Direito de sete universidades do Nordeste estão excluídos do direito ao crédito educativo. Eles não podem solicitar o benefício porque as instituições onde estudam tiveram conceito D e E nos provões dos últimos três anos. O veto ocorreu devido às novas normas do Fundo de Financiamento.

Há 35 anos

1989. FORTALEZA

Suspensos os trabalhos da ponte

Está suspensa a construção da ponte sobre o rio Cocó, que se erguida interligará as praias do Caça e Pesca e da Abreulândia. Ontem, no gabinete do Procurador-Chefe da República no Ceará, Meton Vieira Filho, o Diretor-Comercial da Construtora Andes (contratada pelo DNER para executar a obra), Roberto Gaspar, assinou um termo de compromisso sustando os trabalhos.

1989. INTERNACIONAL

Roubaram uma guilhotina

Hamburgo (RFA) - Uma guilhotina que data da Revolução Francesa e um piano de cauda que pertenceu a Adolf Hitler foram roubados, neste fim de semana, de um depósito de Hamburgo, informou ontem a Polícia. Os ladrões forçaram a porta do depósito, entraram com um caminhão, colocaram a guilhotina e o piano dentro do veículo e fugiram sem ser incomodados.

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Lei de imprensa proibe as criticas

Teera - A nova Lei de Imprensa, que será promulgada no Irã, na próxima semana, permite ao governo suspender as publicações que critiquem o regime e seus líderes, e proibe que qualquer pessoa que tenha tido ligações estreitas com a Monarquia deposta, possuam jornais ou revistas. Guardas revolucionários islâmicos ocuparam as oficinas do principal diário progressita de Teerã.

1979. MUNDO

Bebê sofre o transplante da medula

Lyon (França) - Um bebê de nove meses, com uma grave incapacidade do organismo para combater as menores infecções foi submetido, acredita-se que pela primeira vez, a um transplante de medula óssea. A operação foi realizada no Hospital Edouard Herriot, pelo doutor Jean-Louis Touraine. Ele recebeu um enxerto de medula óssea extraída do osso da bacia de seu irmão.